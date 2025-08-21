ドジャース投打で故障者が続々復帰見込みも… 佐々木朗希は引き続きマイナー調整とMLB公式がレポート「9月初旬以降になる可能性も」

佐々木の復帰はまだ先になりそうだ(C)Getty Images

今季も多くの故障者に悩まされてきたドジャースは、現在、パドレスと地区首位争いの真っ只中にいる。今週末の直接対決3連戦や、レギュラーシーズンのラストスパートとなる9月に向け、戦列を離れていた選手がラインナップに復帰する可能性が高いと現地メディアにより報じられている。プレーオフ進出を目指す重要な試合が続く中、投打で頼もしい顔ぶれが揃う見通しのようだ。

メジャー公式サイト『MLB.com』が8月19日、ドジャースの負傷者リスト（IL）入りとなっている6選手の現状を伝えている。

7月下旬より調整を続けているカービー・イェーツ、タナー・スコットの両投手は、最短で週末のパドレス3連戦での復帰見込みであるとして、「イェーツ（腰痛）とスコット（左肘炎症）は、長期投球制限を受けていなかったため、リハビリ登板も多くは必要ない可能性がある」とレポート。

また、右膝故障のマイケル・コペックはすでにリハビリ登板を開始しており、「60日ILからの復帰資格は8月27日以降。順調に進めば、予定通り復帰する可能性が高い」と綴っている。

打者では、左肘を痛めていたキケ・ヘルナンデス、左肩故障のキム・ヘソンもチーム合流が間もなくであり、「両選手も次のホームゲームシリーズでの復帰が見込まれる。内野はマックス・マンシーとトミー・エドマンが9月まで欠場の可能性があるため、ヘルナンデス、キム・ヘソンが戻ることで、内野陣の戦力を固めることができる」と評している。