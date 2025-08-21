25²¯±ßÃËÉÔºß¤Ç¤â¥É¥¸¥ã¡¼¥¹18°ÂÂÇ11ÆÀÅÀ¡¡ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È°Ê³°¤¬º¸Íã¤ò¼é¤ë¤Ù¤¤À¡×¤ÈµêÃÆ¸å¤Ë¡ÈÂåÌò¡É¤¬³èÌö
¡ÈÂåÌò¡É¤â³èÌö¤·¡¢¶ì¶¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È(C)Getty Images
¡¡¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è¤Î¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢°ì¿ÍÎ©¾ì¤¬ÍÉ¤é¤°Áª¼ê¤¬¤¤¤ë¡£1Ç¯1700Ëü¥É¥ë¡ÊÌó25²¯±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¤Ç¡¢º£µ¨¤«¤é¿·²ÃÆþ¤·¤¿¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¤è¤ê´üÂÔÂç¡©¥³¡¼¥ë¤Î°ÜÀÒ¸å½é¥¢¡¼¥Á¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡ÊÆ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDodgers Way¡Ù¤Ï¡¢¥ì¥Ã¥º¤«¤éDFA¡Ê¥á¥¸¥ã¡¼40¿ÍÏÈ¤«¤é³°¤¹Á¼ÃÖ¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿³°Ìî¼ê¤Î¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥Õ¥ì¥¤¥ê¡¼¤ò³ÍÆÀ¤»¤º¡¢¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¤ËÂå¤¨¤ëÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¤òÆ¨¤·¤¿¤È¿Éíå¤ËÏÀ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£µ»ö¤Ç¤Ï¡Öº£µ¨300ÂÇÀÊ°Ê¾å¤ËÎ©¤Ã¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂÇ¼Ô8¿Í¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¤Ï¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤Î»ØÉ¸¤ÇºÇ¤âÄãÄ´¤À¡×¤È»ØÅ¦¡£ÂÇÎ¨.190¡¢OPS.626¤Ë²Ã¤¨¡¢63°ÂÂÇ¡¢9ËÜÎÝÂÇ¡¢27ÂÇÅÀ¤Î¤¤¤º¤ì¤â8¿ÍÃæ¡¢ºÇ²¼°Ì¤À¤È¸·¤·¤¯ÃÇ¤¸¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢Æ±¤¸º¸ÂÇ¼Ô¤Î¥Õ¥ì¥¤¥ê¡¼¤Ï¡¢²ø²æ¤Ë¤è¤ëÎ¥Ã¦¤â¤¢¤Ã¤Æ¥ì¥Ã¥º¤òÂàÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢º£µ¨67»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.232¡¢OPS.719¤òµÏ¿¡£¡Ö·è¤·¤ÆÆÍ½Ð¤·¤¿¿ô»ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¤è¤ê¤Ï¥Þ¥·¡×¤ÈÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÈæ³Ó¡£¥Õ¥ì¥¤¥ê¡¼¤Ï2022¡¢23Ç¯¤Ë¤Ï°ÂÄê¤·¤¿À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·¤¿¤Ë³ÍÆÀ¤·¤¿¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤¬Ã»´üÀïÎÏ¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾ÍèÀ¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢Êä¶¯¤Ï¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö8·î19Æü¤ÎÅ¨ÃÏ¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¶¯¤µ¤ò¼¨¤¹°ìÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°Æü18Æü¤Ë¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü18°ÂÂÇ11ÆÀÅÀ¤ÎÌÔ¹¶¤ÇÀã¿«¡£ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬44¹æ¥½¥í¤òÊü¤Á¡¢Êá¼ê¤Î¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¤Ï3°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¤Î¡È¼çÀï¾ì¡É¤Ç¤¢¤ë¡Ö7ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥³¡¼¥ë¤¬¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¤«¤é°ÜÀÒ¸å¤Î½éËÜÎÝÂÇ¤ò´Þ¤à¡¢4°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¤ÈÂçÇúÈ¯¡£¥µ¥¤¥¯¥ë°ÂÂÇ¤Ë¤¢¤È°ìÊâ¤Þ¤ÇÇ÷¤ê¡¢ÀèÈ¯Ìî¼êÁ´°÷°ÂÂÇ¤Î²÷¾¡¤Ç¡¢ÂÇÀþ¤Î¸ü¤ß¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢º¸Åê¼ê¤¬ÀèÈ¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¤«¤é³°¤ì¤¿³Ê¹¥¤Î¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç½ÐÈÖ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÉÔ¿¶¤Ë¤¢¤¨¤°32ºÐ¤Ï¡¢º£µ¨109»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÂÇÀþ¤ÎÎ®¤ì¤òÀ£ÃÇ¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤Þ¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¹óÉ¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤¬²÷²»¤òÏ¢È¯¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¡¢¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¤ÎÄãÄ´¤µ¤ÏºÝÎ©¤Ä¡£¡ØDodgers Way¡Ù¤Ï¡Öº£¤äÃ¯¤Ç¤â¤¤¤¤¡¢¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È°Ê³°¤¬º¸Íã¤ò¼é¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¤Þ¤ÇÃÇ¸À¤¹¤ë¡£¡ÈÂåÌò¡É¤â³èÌö¡£¤¹¤Ç¤Ë384ÂÇÀÊ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«²þÁ±¤ÎÃû¤·¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¸½¼Â¤òÁ°¤Ë¡¢¤½¤ÎÎ©¾ì¤ÏÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
