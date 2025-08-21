無痛分娩のはずが…医師から告げられた「予想外の一言」に言葉を失った瞬間｜出産レポ#1【ママリ】

初めての出産を迎える、kantabouさん。無痛分娩から緊急帝王切開へと、予想外の展開に直面します。コロナ禍での制限や不安、そして、産後の痛みや戸惑いなど、出産にまつわる記録が丁寧につづられた体験談。kantabou(@kantabou20)さんが描く、『出産レポ』第1話をごらんください。

里帰り出産で無痛分娩を予定していた、kantabouさん。順調かと思いきや、健診で「帝王切開かもしれない」と告げられます。その日から、出産への不安が一気に押し寄せ…。

里帰り出産のため、帰省していたkantabouさん。いつものように健診に訪れると、医師から思いがけない言葉を告げられます。

突如、「帝王切開かもしれない」と告げられたものの、すぐに状況を理解できない、kantabouさん。緊張が一気に高まっていきました。

押し寄せる不安の中、次の健診を待つことしかできませんでした。

無痛分娩の予定が一転、「帝王切開かもしれない」と告げられます。



コロナ禍で面会も制限されている状況の中、不安に包まれながら、出産に向き合う日々が始まりました。

あなただけの出産の物語

初めての出産で、たくさんの不安と葛藤を抱えながらも、ひとつひとつ乗り越えていったkantabouさん。



予想もしなかった展開の連続。出産のかたちは十人十色で、思い通りにならないことばかりです。それでも、赤ちゃんと出会った瞬間、すべてが報われるような気持ちになるのは、多くのママたちが共感できる経験かもしれません。



どんな出産であれ、真剣に向き合い、乗り越えたことに変わりはありません。



赤ちゃんを迎えるその姿は、どんなかたちであっても尊く、かけがえのないものです。思い通りにいかないことも、涙する日々も含めて、それが「あなただけの出産の物語」。誰かと比べず、自分自身をねぎらってあげてくださいね。

