無痛分娩のはずが…医師から告げられた「予想外の一言」に言葉を失った瞬間｜出産レポ#1【ママリ】
里帰り出産で無痛分娩を予定していた、kantabouさん。順調かと思いきや、健診で「帝王切開かもしれない」と告げられます。その日から、出産への不安が一気に押し寄せ…。
©kantabou20
©kantabou20
里帰り出産のため、帰省していたkantabouさん。いつものように健診に訪れると、医師から思いがけない言葉を告げられます。
©kantabou20
©kantabou20
突如、「帝王切開かもしれない」と告げられたものの、すぐに状況を理解できない、kantabouさん。緊張が一気に高まっていきました。
©kantabou20
©kantabou20
押し寄せる不安の中、次の健診を待つことしかできませんでした。
©kantabou20
©kantabou20
無痛分娩の予定が一転、「帝王切開かもしれない」と告げられます。
コロナ禍で面会も制限されている状況の中、不安に包まれながら、出産に向き合う日々が始まりました。
あなただけの出産の物語
©kantabou20
©kantabou20
初めての出産で、たくさんの不安と葛藤を抱えながらも、ひとつひとつ乗り越えていったkantabouさん。
予想もしなかった展開の連続。出産のかたちは十人十色で、思い通りにならないことばかりです。それでも、赤ちゃんと出会った瞬間、すべてが報われるような気持ちになるのは、多くのママたちが共感できる経験かもしれません。
どんな出産であれ、真剣に向き合い、乗り越えたことに変わりはありません。
赤ちゃんを迎えるその姿は、どんなかたちであっても尊く、かけがえのないものです。思い通りにいかないことも、涙する日々も含めて、それが「あなただけの出産の物語」。誰かと比べず、自分自身をねぎらってあげてくださいね。
記事作成: lilyco_cw
（配信元: ママリ）