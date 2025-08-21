「阪神１−２中日」（２０日、京セラドーム大阪）

１試合間隔が空いても、しっかりと快音を響かせた。前日１９日の中日戦を今季初めて欠場した阪神・近本がスタメン復帰。最終打席となった七回２死で見せ場を作った。

追い込まれてから梅野の２球連続で来たカーブを中前へ。２試合ぶりの出場でもＨランプをともした。ただ、チームの勝利は導けず、試合後は「負けちゃいました」と悔しそうな表情。「点に絡めればよかったなと思います」と反省した。

相手先発の大野には二ゴロ、右飛、左飛と３打数無安打に抑え込まれた。前回５日にバンテリンドームで対戦した際も３打数無安打と攻略できなかっただけに「大野さんには前回もいいところ投げられていた。それをなんとか粘って打てるようになりたいと思います」とリベンジを誓った。

それでも、また偉業達成に一歩近づいた。この日の一打でプロ通算１０６６安打。巨人・長嶋茂雄が記録した７年目までの通算１０７０安打にあと４と迫った。入団１年目には１５９安打を放ち、リーグ新人記録を更新。昨季も６年目までの通算安打で歴代１位だったミスターの９２６安打を超える９３３安打をマークした。

１５日には長嶋以来となる１年目から７年連続１３０安打を達成。ミスターの記録に挑むことについては以前、「毎年光栄なことだと思う」と語っていた。偉大な背中を追い、また１本ずつ積み重ねていく。