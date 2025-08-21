男性16人組「THE RAMPAGE」の川村壱馬（28）が20日、都内で行われた女性向け美容誌「VOCE」（講談社）のビューティアンバサダー就任式に出席した。女性インフルエンサーらが多く起用されているが男性アンバサダーは初。21日発売号の表紙を飾る。「ゴリゴリのグループで活動している、THE男の自分が美容について発信して男性を勇気づけたい」と意気込んだ。

「美容男子」で知られ、エステティシャンの母の影響で幼い頃から直伝のスキンケアを開始。芸能活動を始めると、よりその技に磨きがかかった。彫刻のように整った顔立ちに、水を含んだような肌の透明感が特徴。スキンケアのルーティンは9工程あるという。

“男らしい男”のイメージが強い事務所「LDH」に所属。「RAMPAGE」も「暴れ回る」を意味するグループで、武知海青（27）はプロレスラーとしても活動する。美容男子は、そのイメージと正反対に見えるが、川村の美容やメークも「男らしいカッコ良さ」を目指すものだ。「女性と密接な美容ですがイメージを取っ払って、先陣切って美容を気にする男子も恥ずかしくないと伝えていきたい」と語った。

異例の起用に、同誌の担当者は「“キレイになるって、面白い！”を体現している川村さんに、美容＝女性というイメージを変えていただきたい」と語る。同誌には22年に初登場しているが「年を重ねるごとに肌の透明感が増している」と、そのスキルに太鼓判。川村が男性美容の新たな地平を切り開く姿に期待している。 （高原 俊太）