4度目の七五三撮影、カスハラ客が購入した「信じられない物」とは？【ママリ】
永吉さんは写真スタジオでカメラマンとして働いています。ある日、「橘様」というお客さまが、七五三撮影のため、子ども3人を連れて来店します。子どもたちはとても上手で、無事に撮影終了。ところが、母親は細かいクレームを言い、なんと3回目の取り直しへ。担当スタッフを入れ替え、対応しますが…。職場で理不尽な客と遭遇した体験談。まえだ永吉/エッセイ漫画(@eikiccy)さんが描く、『それ今でいうカスハラですから』をダイジェスト版でごらんください。
理不尽な要求を繰り返す、お客さま。とうとう、4回目の撮影が確定してしまいました。
©eikiccy
3回目の撮り直しへ…
しかし、お客さまには、納得してもらえなかった様子。一体、何が気に入らなかったのでしょうか。
どれだけ説明しても納得してもらえない
©eikiccy
最終的に店長自らが対応することに…。果たして、4回目の撮影で納得するのでしょうか。
あれだけ撮影して、購入したものとは…
©eikiccy
納得のいく商品を購入したいと考えるのは、自然なことかもしれません。ですが、行き過ぎた要望やクレームは、カスハラに該当します。
気持ちのよい取り引きを実現するためには、お互いに敬意を持って意思疎通を図ることが大切ですよね。
記事作成: ももこ
（配信元: ママリ）