¡¡½é¤Î²Æ£´¶¯Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿»³Íü³Ø±¡¤¬£²£°Æü¡¢Ê¼¸Ë¸©À¾µÜ»ÔÆâ¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç²Æì¾°³Ø¤È¤Î½à·è¾¡¤Ë¸þ¤±¤ÆÌó£²»þ´Ö¡¢´À¤òÎ®¤·¤¿¡£Åê¤²¤Æ¤ÏºÇÂ®£±£µ£²¥¥í¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï¹â¹»ÄÌ»»£²£µËÜÎÝÂÇ¤Î¡ÖÆóÅáÎ®¡×¸ÖÅÄÍÛÀ¸Åê¼ê¡Ê£²Ç¯¡Ë¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ä¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Ê¤É¤ÇºÇ½ªÄ´À°¡£Æ±³ØÇ¯º¸ÏÓ¤Î²Æì¾°³Ø¡¦ËöµÈÎÉ¾çÅê¼ê¤Î¹¶Î¬¤ØÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¡¢ËöµÈ¤â¸ÖÅÄ¤Ø¤ÎÂÐ¹³¿´¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¡È¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó£²Ç¯À¸¡É¤Î¾Î¹æ¤Ï¾ù¤é¤Ê¤¤¡£¸ÖÅÄ¤Ï²º¤ä¤«¤Ê¸ýÄ´¤ÎÃæ¤Ë¤âÆ®»Ö¤ò¤ß¤Ê¤®¤é¤»¤¿¡£¡ÖËöµÈ¤òÂÇ¤Ä¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤¢¤ë¤«¡©¡×¡£¤½¤ÎÌä¤¤¤Ë¡¢¥Ï¥Ã¥¥ê¤È¸À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢ÂÇ¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ËöµÈÁª¼ê¤«¤é¡¢£±ËÜ¡¢¤½¤·¤Æ£²ËÜ¤È¡¢ÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡¤Á¤¬°ìÈÖ¡×
¡¡´ÊÃ±¤ÊÁê¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Áê¼ê¤Ïº£Âç²ñ¤Ç£²´°Åê¤ò´Þ¤àÁ´£´»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·£³¼ºÅÀ¤Î¤ß¡£¡Ö¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÊÑ²½µå¤â¥¥ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È°õ¾Ý¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÀ»ÃÏ¤Ç¤ÎÀ®Ä¹¤¬¼«¿®¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ï½éÀï¤À¤Ã¤¿£²²óÀï¤³¤½Ìµ°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£³²óÀï¤ÈÁ°Ç¯ÇÆ¼Ô¤ÎµþÅÔ¹ñºÝ¤òÇË¤Ã¤¿½à¡¹·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢¤È¤â¤Ë£³°ÂÂÇ£³ÂÇÅÀ¤ÇÂÇÎ¨¡¦£µ£´£µ¤È¹¥Ä´¡££¶ÂÇÅÀ¤Ï¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î¿ô»ú¤À¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¾õÂÖ¤È¤·¤Æ¤â¤¤¤¤·Á¤ÇÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢·ÑÂ³¤·¤ÆÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¡£Äã¤á¤Îµå¤ò¿¶¤é¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ë²¡¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤·¤¿¤¤¡×¤È¡ÈËöµÈ·â¤Á¡É¤òÆ¬¤ÎÃæ¤Ë»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¡£
¡¡Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤âÁ´£³»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤··×£±£µ²ó£²¡¿£³¤ò£²¼ºÅÀ¡£µß±ç¤Ç£²»î¹ç£´²ó¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿»³ÍüÂç²ñ¤«¤éÂç¤¤ÊÈôÌö¤ò¸«¤»¡¢µÈÅÄÞ«Æó´ÆÆÄ¡Ê£µ£¶¡Ë¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¡¢´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤ë³èÌö¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¸ÖÅÄ¤â±þ¤¨¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£¡Ö¥Ù¥¹¥È£´¤Ç¤âÌ¾Á°¤Ï»Ä¤é¤Ê¤¤¡£Í¥¾¡¤·¤Æ»³Íü³Ø±¡¤ÎÌ¾Á°¤òÁ´¹ñ¤Ë»Ä¤·¤¿¤¤¡×¡£²øÊª£²Ç¯À¸¤¬ÄºÅÀ¤Ø¤ÎÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¯¡£
¡¡¢¡¸ÖÅÄ¡¡ÍÛÀ¸¡Ê¤³¤â¤À¡¦¤Ï¤ë¤¡Ë£²£°£°£¸Ç¯£±£²·î£²£±ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢£±£¶ºÐ¡£ÀéÍÕ¸©¸æ½ÉÄ®½Ð¿È¡££±£¹£´¥»¥ó¥Á¡¢£±£°£°¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£¾®³Ø£±Ç¯¤«¤é¸æ½É¾¯Ç¯Ìîµå¥¯¥é¥Ö¤ÇÌîµå¤ò»Ï¤á¡¢¸æ½ÉÃæ»þÂå¤ÏÀéÍÕÀ¾¥ê¥È¥ë¥·¥Ë¥¢¤Ç¥×¥ì¡¼¡£»³Íü³Ø±¡¤Ç¤Ï£±Ç¯½Õ¤«¤é¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¡££µ£°¥á¡¼¥È¥ëÁö£¶ÉÃ£´¡¢±óÅê£±£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡£¹¥¤¤ÊÌîµåÁª¼ê¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿¡£ºÇÂ®£±£µ£²¥¥í¡¢¹â¹»ÄÌ»»£²£µËÜÎÝÂÇ¡£