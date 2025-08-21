◇セ・リーグ 阪神1-2中日（2025年8月20日 京セラD）

阪神は20日の中日戦（京セラドーム）に1―2で競り負けたものの、優勝マジックを1つ減らして20とした。敗戦の中にあって、2番・中野拓夢内野手（29）が3回の適時打を含む2安打1打点と気を吐き、7試合ぶりのマルチ安打をマーク。打率・284はリーグ3位と、首位打者を視界に捉える。リーグトップを独走する39犠打と合わせた「首位打者＆最多犠打」のタイトルを獲得すれば、プロ野球初の偉業となる。

7試合ぶりのマルチ安打が、プロ野球史上初の快挙への視界を広げた。中野が、10日ヤクルト戦（京セラドーム）以来の1試合2安打を放ち、1打点。試合前時点で8月の月間打率・250と状態が上がらなかったロード終盤に、しっかりとした手応えをつかんだ。

「ヒットは出ていなかったけど、そこまで悪いとは思っていなかった。丁寧にいきすぎていた部分もあったので、そこは開き直っていこうと思った。きょうの感じを継続していきたい」

際どいコースを攻めてくる左腕・大野に対し、イメージ通りの対応をした。3回2死三塁では、内角を続けて攻められた後の外角カットボールに反応し、左前打。7日の中日戦（バンテリンドーム）以来の適時打が中野にとってもきっかけになった。

「インコースを2球見せられていたので、外の曲がり球が来ると思っていた。そこを一発で仕留められたのは大きい。1本出ると気持ちもやっぱり違う」

5回には内角を右前打して、今季32度目のマルチ安打。試合前の練習では和田1、2軍打撃巡回コーディネーターに、内外へのトスを上げてもらい、ティー打撃に取り組んでいた。「いろんなコースに対応できるように、体の動かし方も見てもらった」。その結果が、復調につながった。

激しさを増すセ・リーグの首位打者争いでも3位に浮上。トップの広島・小園が5打数2安打。中野は4打数2安打で、その差を9厘に縮めた。藤川阪神の打線のキーマンと位置づけられ、期待通りに出塁を重ねて、チャンスを拡大してきた。「（疲労もある）目の状態はいいとは思わないけど、そこはうまくやっていくしかない」と、2本をいい刺激にする意気込みだ。

偉業にも近づいている。プロ野球史でまだ誰も果たしたことがない「首位打者＆最多犠打」の“2冠”だ。79年のミヤーン（大洋）が首位打者と犠打2位だったのが、これまでの最高記録。打率とバントでチームに貢献する中野に、最もふさわしい勲章と言える。「自分で仕掛けながら、いい結果が出た。これからも引き締まったいい試合がしたい」。中野は残り2カードとなった夏のロードに全力で挑む。（鈴木 光）

