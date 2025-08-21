ºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀ¡¡ÄËº¨¤Î4¥¿¥³¤âÆ²¡¹¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤â¤¢¤ë¡×¡¡ÌÀÆü¤«¤é¤ªÆÀ°Õ¤µ¤Þ¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ç´¬¤ÊÖ¤¹
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À1-2ÃæÆü¡Ê2025Ç¯8·î20Æü¡¡µþ¥»¥éD¡Ë
¡¡À®ÀÓ¤¬²¼¹ßÀþ¤Ç¤â¡¢ºå¿À¡¦º´Æ£µ±¤ÏÆ²¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£5»î¹ç¤Ö¤ê°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿Á°Æü¤«¤é°ìÅ¾¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï4ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¡£1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿3²ó¤Ï¡¢¤Ê¤ª¤â2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£5²ó2»à°ìÎÝ¤Ç¤Ï¡¢°ÂÂÇÀ¤ÎÅö¤¿¤ê¤¬Áê¼ê¤Î¥·¥Õ¥È¤Ë¤Þ¤ó¤Þ¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤ÆÆó¥´¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂçÌî¤òÂª¤¨¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤¤ä¡¢¤Þ¤¢¤Þ¤¢¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤â¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
¡¡Âª¤¨¤¿ÂÇµå¤¬ÀË¤·¤¯¤â¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢ÆâÍÆ¤Ë¼ê±þ¤¨¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤«¡¢¤µ¤é¤Ã¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Æµå¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£¿ô»ú¤À¤±¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¹¥Ä´¤È¤Ï¸À¤¤¤¬¤¿¤¤¾õ¶·¤À¡£Æ±¤¸µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿10Æü¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ç4°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¼¡¤Î»î¹ç¤«¤é¥Ð¥Ã¥È¤¬µÞ·ã¤Ë¼¾¤ê¡¢Ä¾¶á6»î¹ç¤Ç24ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¡Ê¡¦083¡Ë¡£¡¦289¤¢¤Ã¤¿ÂÇÎ¨¤Ï¡¦277¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤À¡£ÂÇÅÀ¤â6»î¹ç±ó¤¶¤«¤ë¡£É½¾ð¤äÂÖÅÙ¤Ë½Ð¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤À®ÀÓ¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¤ª¤¯¤Ó¤Ë¤â½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤µ¤¹¤¬ÌÔ¸×¤Î4ÈÖ¤À¡£
¡¡¤¢¤¹22Æü¤«¤é¤Ï¡¢ÂÇÎ¨¡¦348¡¢6ËÜÎÝÂÇ¤Ç¡¢¥«¡¼¥ÉÊÌ¤ÇºÇ¤âÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡£Ê³µ¯¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£