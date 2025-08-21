「明治安田Ｊ１、町田３−１Ｇ大阪」（２０日、町田ＧＩＯＮスタジアム）

町田は３−１でＧ大阪を下してリーグ戦８連勝＆公式戦１１連勝。勝ち点を４９とし、４月６日以来の首位に浮上した。１−１の後半３３分、ＭＦ林幸多郎の２戦連続ゴールで勝ち越した。神戸は１−０で広島に勝ち、連敗を２で止めた。勝ち点４９で町田に並び、得失点差で２位。４クラブはアジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ＡＣＬＥ）などに出場するため、変則日程で行われた。

快進撃はまだ終わらない。後半にリーグ戦約２カ月ぶりの失点で追いつかれるも、連勝中に平均２得点以上を奪っている好調攻撃陣が力を発揮し勝ちきった。クラブ記録を更新するＪ１リーグ戦８連勝＆公式戦１１連勝を達成。一時は首位と勝ち点１５差がついていたが、急浮上で４月６日以来、約４カ月半ぶりに暫定で首位を奪取した。それでも黒田監督は「そんなに簡単に（首位を）維持できると思っていない」と気を引き締めた。

試合を決めたのは今季成長を遂げているＭＦ林だ。チームの方針で、ウイングバックながらキャンプからゴール前への進入を意識付けしてきた。後半３３分の決勝ゴールの場面も「癖ですね」と気付けばゴール前に。そこにいたからこそ相手ＧＫが取り損ねたボールに反応できた。「たまたま来たなって感じですね。持ってます」と充実の表情。早くもキャリアハイの倍となる４得点目だ。

この日、無失点勝利なら６試合連続で、２９年ぶりのＪ１記録に並ぶ偉業だった。クロスからの失点が多かった前半戦を省みて、主将の昌子と黒田監督が話し合い、守備の約束事を整理。選手と指揮官が手を取り合い、昨季リーグ最少失点だった堅守が復活している。

後半１６分にゴール前の混戦から押し込まれ偉業達成はならず。それでも勝ちきれるのが今の強さだ。攻守とも隙がない、大旋風を起こした昨季以上の強さが確かにある。