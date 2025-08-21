「阪神１−２中日」（２０日、京セラドーム大阪）

次々とヒットゾーンに飛ぶ打球を目で追うしかなかった。球場内のため息を浴びながら、阪神・伊原が視線を落とす。それでも最後まで表情を変えず、懸命に腕を振った。

「結局、今日も先制点を取られて、チームに流れを持って来られなかった。そこが今日も勝てなかった全てだと思う」

初回だ。先頭・ブライトに中前打を浴びると、続く田中にバスターを決められて左前打。さらに岡林には左翼への適時二塁打を許す。１死後にはボスラーにも遊撃への適時内野安打を打たれ、４安打で２失点。打線の勢いを止められず、自身３試合連続の初回失点となった。

７月３１日の広島戦は初回に３失点で４回４失点。７日の中日戦は初回に１失点し４回５失点（２自責）と、どちらも５回まで持たずに交代を告げられた。「先発投手として立ち上がりは大事。そういうところは最近（失点が）続いているので。見直すところは見直して、攻めながら大胆にいきながらやっていけたら」と神妙な面持ちで振り返った。

収穫もあった。低めに球を集める意識で二回を三者凡退に抑え、以降は踏ん張って６回７安打２失点。６回を投げきったのは、６月２２日のソフトバンク戦以来、２カ月ぶり。プロ入り最多１１１球の熱投でドラ１の執念を見せた。

「全て（の試合で）いつも勉強させてもらっている。今日だけではなくて、今まで投げた分も全部、次の試合に生かしていけるようにどんどん成長していかないといけない」。６敗目を喫したが、次回登板に生きる材料をつかんだ。

藤川監督は「いいところまで戻ってきたなと思います」と納得顔。初回失点が続いても「毎回新しいゲームなので、良かったんじゃないですかね、非常にね」と左腕の成長にうなずいた。

６月８日のオリックス戦で５勝目を挙げて以降、２カ月以上も白星が遠のいているが、「ゴロアウト、フライアウトをつなぎつなげて、とにかくゼロで抑えられるように」と伊原。パワーアップした姿で、次こそチームを勝利へ導く。