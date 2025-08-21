「阪神１−２中日」（２０日、京セラドーム大阪）

日に日に存在感が増している。阪神・熊谷が攻守で連夜の活躍。もうスタメンに名前があっても、不思議ではなくなった。「本当に来た球を打つことだけ考えてるんで。調子どうこうは考えてないですね」。堅実な守りに、巧みな打撃で猛虎打線に欠かせなくなった。

まずは２点ビハインドの三回無死。大野に２球で追い込まれたが、粘って粘って８球目の直球を左前へ運んだ。その後は中野の適時打で本塁に生還。チームはこの１点に終わったが、下位打線から上位へつなぐという役割を果たした。

さらに、四回２死一塁でも左前打。得点にはつながらなかったが、投手の伊原まで打順を回す流れを整えた。「１本目が出たんで、気楽に２打席目も入れた」。７月５日のＤｅＮＡ戦以来、４６日ぶりのマルチ安打。８月は７試合の先発出場のうち、６試合で安打を記録している。

八回１死一、二塁では二遊間のゴロを捕ると、自ら二塁ベースを踏んでから一塁へ素早い送球。守備でも無駄のない動きで併殺を完成させた。「打球も高かった。自分で行けるところだったんで」。判断力も光る。熊谷にスーパーサブという言葉は失礼だ。