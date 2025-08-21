将棋の藤井聡太王位（23）＝王将など7冠＝が挑戦者に永瀬拓矢九段（32）を迎える第66期王位戦7番勝負は20日、福岡県宗像市で第4局2日目が指し継がれ、後手・永瀬が130手で勝利した。シリーズ初白星を挙げ、対戦成績を1勝3敗とした。

4タテをまたも阻止した。藤井とは3度目の7番勝負。昨年度王将戦、今年度名人戦も開幕3連敗した後、1勝を返した。いずれもシリーズ1勝4敗で屈したが意地は見せた。今回も藤井にとって「魔の第4局」とした。

「次局につなげることができた。しっかり準備して頑張りたい」。藤井とは対局がない時期に練習将棋を指す間柄。同じ指すなら練習将棋よりタイトル戦の方が得られる学びも多いとして、1勝を目指してきた。

両者の駒台を大駒が乱舞した2日目午前。藤井が75手目、攻めの軸である馬を斬って飛車と交換。呼応するように、永瀬も78手目、角を藤井陣の銀と刺し違えて成り込んだ。この攻め合いを「誘発させられている気がした」。5番勝負も合わせ、藤井との過去5度のタイトル戦は全て敗退。その手の上で踊らされる疑心暗鬼に打ち勝っての1勝だった。

両者の対局は39局目。永瀬が10勝29敗とした。藤井にとって長く最多だった豊島将之九段との38局（12勝26敗）を抜きトップへ躍り出た。「ライバル」と呼ぶには対戦成績の寂しさは否めない。それでも揮毫（きごう）に「亀」と書くその歩みに期待を抱かせる。

第5局は26、27日、徳島市の料亭「渭水苑（いすいえん）」で指される。 （筒崎 嘉一）