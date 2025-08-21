「日本ハム６−５オリックス」（２０日、エスコンフィールド）

日本ハムは粘って粘って勝ちきった。２夜連続の１点差勝利。点の取り合いを制すると、コーチ陣と握手をする新庄監督の姿にも、さすがに疲労感がにじんだ。ともあれ今季７度目の４連勝で、今季最多を更新する貯金２４だ。

自慢の一発攻勢が、大きな力となった。初回は水谷が右越えに先頭打者本塁打。敵の出ばなをくじくと、主砲のレイエスも負けじと豪快弾をぶっ放した。１点を追う四回は右越えに同点ソロを運び、五回にも再び右越えへ２打席連発となる勝ち越しの２５号２ラン。自慢のパワーを見せつけた。

この日の３発でチーム今季１００本塁打に到達。両リーグ一番乗りは１９９８年以来２７年ぶりだ。節目の１本には「わからなかったけど、すごくうれしい」と笑ったレイエス。打ち合いの勝利に貢献した今季自身初の１試合２発に「すごく重要な意味を持つホームランだった」とうなずいた。

追いつかれた直後の六回は、下位打線の３連打で作った２死満塁の好機に清宮幸、石井がともに粘って２者連続の押し出し四球で勝ち越し。一発だけではないしぶとさも打線の好材料だ。

首位・ソフトバンクとの３ゲーム差は変わらず。新庄監督は広報を通じたコメントで「こういう試合ではしっかりバントを決めたいね！これからは！」と、あえて七回の田宮のバント失敗に苦言を呈した。薄氷を踏む大きな１勝にも満足せず、昨季王者の背中を追いかける。