◇セ・リーグ 広島4-7DeNA（2025年8月20日 横浜スタジアム）

広島のサンドロ・ファビアン外野手（27）が20日、来日初で野球人生でも初の1試合5安打を放った。DeNA戦（横浜）で、単打4本に、5回の先頭では左翼上段へ14号ソロ。球団助っ人の1試合5安打は、04年のアンディ・シーツ以来21年ぶりとなった。試合は大瀬良大地投手（34）の今季最短3回5失点KOが響き、4―7で敗戦。3位・DeNAとは4ゲーム差に開いた。

3点を追う5回の第3打席が圧巻だった。先頭打者のファビアンは、東が初球に選んだ内角カットボールを強振。快音を発した大飛球は、広島ファンで赤く染まった左翼席上段へ着弾した。代打アーチをかけた16日のヤクルト戦以来、3試合ぶりの14号ソロだ。

「目線を上げて、打てるゾーンを待っていた。自分のスイングでしっかり振り抜けたし、いいアプローチができたと思うよ」

特大弾の前後にも派手に打ちまくった。初回1死から東のスライダーを中前へ運び、3回1死一塁ではチェンジアップを左前へ。さらに7回の先頭で3番手・宮城の高め直球を中前へはじき返すと、9回先頭でも5番手・入江の低め直球をまたしても中前へ運んだ。

「何とか毎打席出塁し、チームがどうやったら点を取れるかを考えている。5安打を打てて良かった」

敗戦の中でキラリと光る、来日初で「野球人生でも初めて。アメリカでもなかった」という1試合5安打。広島の助っ人では、04年にアンディ・シーツがマークして以来、21年ぶりの猛打となった。

低迷期があった。6月末の時点で3割1分台を誇った打率。ところが、7月に入ると急降下し、月間でも打率・149と不振にあえいだ。「（故郷の）ドミニカに比べると倍ぐらい日本は暑い」。酷暑の上に多湿、さらには疲労が原因だった。

「これだけ連続で試合に出たことがなかったし、疲れはあった。7月はまだ暑さにも慣れていなかった」

底は脱した。完全復調と言ってもいいだろう。8月は打率・310。新井監督は「5安打はなかなかできることじゃない。素晴らしいバッティング」と称えた。

「8月に入って（日本の気候に）体も慣れてきた。チームは今、凄く大事な戦いが続いている。自分のベストを出さないといけないと思っている」

頼もしいファビアン。8月に入って5本塁打の盟友・モンテロとともに、優れたコンタクト力で打線を、チームをけん引する。 （江尾 卓也）

○…ファビアン（広）が来日最多のゲーム5安打。来日初のゲーム4安打も記録。広島外国人選手のゲーム5安打は04年4月14日の阪神戦で来日2年目のシーツが6打数5安打して以来21年ぶり。来日1年目に限れば03年に同じくシーツが6月5日の巨人戦5打数5安打と8月2日の巨人戦5打数5安打（延長10回）の2度記録して以来22年ぶり。