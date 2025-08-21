◇セ・リーグ 中日2-1阪神（2025年8月20日 京セラD）

井上竜の苦境を救う快投だ。中日・大野が6回1失点でチームトップタイ7勝目。セ界初の快挙となる、京セラドーム初登板から無傷5連勝を飾った。

「自信を持ってマウンドに上がれたのは、そのデータのおかげだし、ピンチは来るものやと思っていたので、1点を取られた後も冷静に切り抜けられた」

22年以来3年ぶりとなった好相性の敵地で、危機を背負っても冷静だった。2―0の3回2死三塁で中野に左前適時打を許したが、流れは手放さない。その後2死一、三塁で佐藤輝を外角143キロ直球で空振り三振。最少失点で窮地を脱した。

これで京セラドーム通算6試合5勝0敗。セ・リーグ投手の同球場での5連勝は04〜10年久保田（阪神）らに並ぶ最長記録で、初登板からは初となった。

高校球児から刺激を受けた。夏の甲子園大会の準々決勝で横浜を延長11回タイブレークの末に勝利した県岐阜商とは縁がある。昨年、名古屋港水族館を訪れた際に同校生徒と遭遇したと言い、「“大野さん、写真撮らせてください”って」。左手指のハンデをものともせず、快音を連発する横山温大（3年）にも触れ、「負けん気が強いんやろうなと。もっと活躍してほしい」とエールを送った。

チームの連敗を4で止め、今季5度目の連敗ストップ。阪神戦通算20勝目を挙げた左腕の奮闘でチームも今季阪神戦9勝8敗とし、これで首位を独走する阪神にリーグで勝ち越しているのは中日だけとなった。ベテラン左腕が、チーム浮上のキーマンになる。（湯澤 涼）

《同球場の連勝記録は97〜02年の西武・西口の12連勝》

