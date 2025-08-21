同学年のライバルに負けるわけにはいかない。初の４強入りから一夜明けた２０日、兵庫県西宮市内のグラウンドで調整した沖縄尚学・末吉に勝利の余韻は一切なし。自身と肩を並べる“怪物”を討伐すべく、闘志をにじませた。

準決勝で戦う山梨学院は同じ２年生で最速１５２キロを誇る投打二刀流の菰田を擁する。報道陣に警戒する選手を問われると「（同学年の）菰田投手、打者・菰田選手が一番の脅威。注意したい」と食い気味に回答した。

１７日の仙台育英との３回戦では延長１１回を１６９球で完投。中１日で迎えた１９日の東洋大姫路との準々決勝は七回から登板して３回３安打無失点。全国屈指の打線を相手に実力を誇示した。次はここまで３試合計３１得点で１試合平均１０・３３得点をマークする、強力な山梨学院打線と対峙（たいじ）。中心にいるのが同学年の菰田であり「真っすぐを中心にキレのある変化球で空振りを取りたい」と息巻いた。

この日は外野で軽めのキャッチボールを行って調整。６日の金足農との初戦から４試合で計３９６球を投じ、少し疲労は残る。比嘉公也監督（４４）は「明日の状態を見てから」と先発は明言せず、継投を前提にした試合運びを想定した。「ベストコンディションに持っていく」と最速１５０キロ左腕。持てる力を振り絞り、末吉が同校初の夏の頂点へと導く。

◆末吉 良丞（すえよし・りょうすけ）２００８年１１月１８日生まれ、１６歳。沖縄県浦添市出身。１７５センチ、８９キロ。左投げ左打ち。投手。小２から仲西ヴィクトリーで野球を始め、仲西中では軟式野球部に所属。沖縄尚学では１年夏からベンチ入り。今春センバツは背番号「１」で出場。今夏沖縄大会では４試合で２９回１失点４０奪三振。