

ごく普通に社会人として生活しているサイコパスと、サイコパスの犯罪者には「まったく違いがない」ということがわかっています（写真：Taka／PIXTA）

職場のヤバい奴＝「ダーク・トライアド」とは？

「なんであの人、いつも人の足を引っ張るの？」

「なぜあの上司は、そこまで執拗に攻撃してくるんだろう？」

職場にはさまざまな人がいますが、中には「執拗なパワハラを行う」「陰で同僚や後輩をいじめる」など、組織に深刻な悪影響を与える“危険人物”が紛れ込んでいることがあります。

あなたの周りにも、そうした「ヤバい人＝ダークな性格を持つ人」はいませんか？



実のところ、職場のヤバい人に共通して見られるのは、大きなカテゴリーで言うとわずか”3つのタイプ”に集約できることが最新の研究でわかってきました。

そんなダークな性格の持ち主のことを、心理学では、「ダーク・トライアド」と呼びます。

新刊『職場のヤバい奴の頭の中』は、そんな「職場にいる、組織にとって危険な人物」を心理分析し、その対処法を探る一冊です。

以下では、本書の中から、「サイコパス上司の特徴」についてを紹介します。

なお、本文で紹介する「ダーク・トライアド」などの性格傾向は、心理学的な研究に基づいたものですが、これはあくまで統計的な傾向です。

周囲の人と良い関係を築くためのヒントとしてお読みいただければ幸いです。

サイコパス上司は犯罪者と同じ





日本の法律では、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働をさせてはいけないことになっています。それ以上働かせるのは法律違反です。

ところがサイコパスにとっては、法律違反かどうかなどは関係がありません。1日に10時間でもそれ以上でも社員をこき使います。

法律では、労働時間が6時間を超える場合には45分以上、8時間を超えるときには1時間以上の休憩を与えなければならないことになっていますが、そんなルールもサイコパスはおかまいなしです。

サイコパスに、ルールや法律などありません。

あえて言えば、自分が思っていることがルールでしょうか。「仕事が終わるまでは、何時間でも残業するのは当たり前」と思っているサイコパスにとっては、残業しない人間のほうがルール違反をしていることになります。

たまたま逮捕されていないだけ

さて、そんなサイコパスなのですが、ごく普通に社会人として生活しているサイコパスと、サイコパスの犯罪者にはどこかに違いがあるのでしょうか。

結論から言うと、「違いなどはない」ということがわかっています。

米国ジョンズ・ホプキンス大学のレベッカ・フィクスは、大学生のサイコパスと、犯罪者のサイコパスの違いについての研究を行っているのですが、得られた結論は「まったく違いがない」ということでした。

唯一の違いがあるとしたら、大学生のサイコパスはまだ逮捕されたことがない、ということだけだとフィクスは述べています。

サイコパスの経営者や上司は、今のところたまたま社員に訴えられたことがないだけなのかもしれません。

悪いことをしているくせに、たまたま今まではうまくいっていただけかもしれないのです。

サイコパスの上司は、労働基準法などはまったく守る気もなく、信じられないほどの仕事を部下に求めます。

そういう上司に考え方を改めてもらうためには、やはり訴えるしかありません。

「あなたがやっているのは完全に法律違反でアウトなんですよ」ということをわかってもらうためには、やはり訴えるべきでしょう。

会社、あるいは上司に法律違反の労働を求められ、苦しみながら自殺するようなことがあってはなりません。大切な生命は、自分の手で守りましょう。

まずは都道府県労働局や、労働基準監督署に相談をしてみてください。夜間でも土日・祝日でも、労働に関する相談を無料で受け付けてくれます。自分一人で悩んではいけません。困ったときにはプロの人に相談してみるのが一番です。

ウソを見破る能力も高い

サイコパス上司の怖さは、違法な長時間労働を強いることだけではありません。

彼らは部下の心の中にまで踏み込み、わずかな「逃げ道」すら塞いできます。

その代表的な能力のひとつが、驚くほど高い「ウソを見破る力」です。

サイコパスは平気でウソをつきますが、実は、他人のウソを見抜くのもうまいという特徴があります。

性格的におっとりしていて、人を疑うことを知らない上司であれば、ウソをついて適当にごまかすこともできるかもしれません。

ちょっと気分転換に外の空気が吸いたくなったとき、「外回りに行ってきますね」とか、「ちょっと銀行に行ってきますね」と声をかければ、人のよい上司なら「おう、行ってらっしゃい、気をつけてね〜」とやさしく送り出してくれるでしょうが、サイコパスの上司にはこういうウソは通じません。「お前さ……本当は、サボろうとしてない？」とウソを見抜かれたりして、背筋が寒くなることでしょう。

スウェーデンにあるヨーテボリ大学のマリア・ハートウィグは、52名の囚人（全員男性）と、52名のごく普通の大学生（男性23名、女性29名）に、俳優が強盗を演じ、目撃者が取調べを受けているビデオを実験的に作成しました。目撃者は24名いて、12名は真実を語り、12名はウソを交えてしゃべるのですが、そのウソを見抜けるかどうかを検証してみたのです。

すると囚人は65.4％の正答率でした。大学生はというと、57.7％。囚人のほうが、他人のウソも上手に見抜けることがわかったのです。

「心の逃げ道」まで奪うサイコパス

サイコパスや犯罪者は、自分がそうであるだけに人の善性などはこれっぽっちも信用しておりませんし、人は天使ではなく悪魔だと思っています。基本的に疑り深いタイプですので、他の人のウソも見抜いてしまうのかもしれません。

サイコパス上司にウソは通用しませんから、仕事中の息抜きもできません。

その意味では、気が休まらない状態で仕事をしなければならず、精神的に苦しい思いをすることでしょう。

つまりサイコパス上司は、あなたの時間だけでなく、心の「逃げ道」まで奪い去ります。

相手が変わることを期待しても、その可能性はほぼありません。

だからこそ、知識を武器に、自分を守る術を持つことが必要です。

（内藤 誼人 ： 心理学者、立正大学客員教授、アンギルド代表取締役社長）