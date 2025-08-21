◆ＪＥＲＡ セ・リーグ ヤクルト７―２巨人（２０日・神宮）

神宮の夜空に打ち上げられた一発を、森田駿哉投手（２８）はしばらく見つめ、動けなかった。１―１の４回１死からオスナに四球を与え、続く山田に３球目のフォークを捉えられた。左翼席へ飛び込む勝ち越しの２ランとなり、うなだれた。

５回１死から３連打を浴びるなど追加点を許し、１死一、三塁で降板。４回１／３を投げ８安打６失点で２敗目を喫し「長打を警戒していた中で先制ホームランと２ランを打たれている。なんとかゴロを打たせたい、というところで、できなかったのがこういう結果になった」と唇をかんだ。

神宮で新たな思い出を刻みたかった。法大時代は、けがに苦しみ、このマウンドに長く立てない日々だった。「大学４年間ここで活躍したいと思ってずっとプレーしてきた。あんまり投げられなかったけど、こうして投げる機会をもらえたので、いい投球ができるように」と思いを込めてマウンドへ向かった。

試合前まで先発２試合を含む４戦１５イニングで防御率０・００だったが、２回に先頭で村上に先制ソロを被弾。その後も踏ん張り切れず、プロ初先発初勝利を挙げた６日以来の対戦となったヤクルト打線に速球系を狙われた。「前回、外中心でいっていた中で外をしっかりと狙われていた。自分もそれを上回るような投球をしないといけない」と言葉を紡いだ。

それでも５回の攻撃でアビラから右前安打を放って今季６打席目でのプロ初安打をマーク。「まだまだ技術的にも足りないと思うので、良くなるように練習していきたいです」。悔しさの残る投球にも前を向き、糧とする。（水上 智恵）

◆森田得意左打者に５の４…「記録室」

森田（巨）は４回１／３を投げ、６失点で負け投手となった。

この日の前まで、森田は４登板で２勝１敗、１失点（自責０）、防御率０・００で、被打率は４５打数４安打の・０８９と抜群の数字だったのに、この日は、過去４登板で打たれた２倍の８安打を許し、この試合だけで２１打数８安打の・３８１と大きく崩れ、別人のような投球だった。

特に左打者には、この対戦の前まで打者１８人に対し１４打数１安打の・０７１（２犠打、１犠飛、１死球）だったのに、この日は村上に初本塁打を浴びたのをはじめ２安打１打点、岩田には２の２と、左腕が優位と言われる対左打者に５打数４安打と踏ん張れなかった。

デビュー戦で安打を許さなかったものの、味方の失策などで球団初の初登板でサヨナラ敗戦投手の不運にあったが、この日はノックアウトの黒星になってしまった。（福山 智紀）