◆ＪＥＲＡ セ・リーグ ヤクルト７―２巨人（２０日・神宮）

巨人の森田駿哉投手（２８）がヤクルトの一発攻勢に沈んだ。３連勝を狙って先発したが、２回に村上にソロを許しプロ初の自責点を献上。同点の４回には山田に勝ち越し２ランを許すなど、４回１／３を８安打６失点でＫＯ。２敗目を喫した。打線は１９日の２０安打１５得点の勢いを持続できず、５安打２得点で完敗。１日で借金生活に逆戻りとなった戦いぶりを、巨人担当キャップの片岡優帆記者が見た。

ネット裏の記者席で見ていて、苦悩が痛いほど伝わってきた。普段は穏やかで優しいキャベッジが激高した。５回１死一塁、空振り三振に倒れると右膝を高く上げた。両手で持ったバットを前ももに上からたたきつけ、２つにへし折って粉砕した。打線爆発の大勝から一夜、一転して攻撃陣が沈黙。４打数無安打で２１打席連続無安打となった助っ人の怒り爆発はストレスのたまる試合展開を象徴するような場面だった。

１９日の３連戦初戦は、ともに今季最多の２０安打１５得点。大量点の翌日は不思議と得点が入らないことが多いと言われ、テレビ中継の解説者も試合開始直後に「プロ野球あるある」とコメントしていたが、くしくもその通りになった。野手は前夜と同じ打順で臨むも５安打２得点に終わった。

試合前のフリー打撃では油断や大勝の余韻は全く感じられなかった。大振りになることなく、むしろ、いつも以上に丁寧にセンター中心にライナー性の低い打球を連発しているように見えた。１８安打１２得点で勝利した８日のＤｅＮＡ戦（横浜）の試合後、阿部監督が「こういう大味の試合の後のほうが大事。みんな忘れて明日、もう一回頑張ってほしい」とコメントし、翌９日に全員でつないで８安打４得点で勝利したのを思い出し、期待感が高まった。

リセットして新たな気持ちで臨んだ打線の前にヤクルト先発の助っ人右腕・アビラが立ちはだかった。独特の軌道のチェンジアップに翻弄（ほんろう）され、タイミングを外された。

初回、２回と３者凡退。３回は振り逃げと２四球でつくった無死満塁から泉口が適時打も、なお無死満塁からキャベッジが遊飛。丸、岡本も三振で１点止まりは痛恨だった。大量点の反動なのか、「（以前）言った通りになっちゃったね」と阿部監督。「相手ピッチャー（アビラ）の絞り球だったんじゃないかな」と狙い球を絞り切れなかった点を反省材料に挙げた。

これで再び借金１となった。勢いに乗れそうで乗れない、歯がゆい流れが続くが、「勝つために切り替えるしかないからね」と指揮官が言うように、前を向くのみだ。試合後、キャベッジは悔しそうに無言で球場を後にした。やられたらやり返す。闘争心あふれる厳しい表情だった。（巨人担当キャップ・片岡 優帆）