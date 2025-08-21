◆パ・リーグ ソフトバンク５―４西武（２０日・みずほペイペイドーム）

直球がキレキレだった。ソフトバンク・上沢が７回２失点で９勝目を挙げた。「今年の中で一番調子が良かった」と、同点の７回１死満塁を連続Ｋで切り抜け１２奪三振。マウンドで思い切りほえた。これまでは７三振が最多の打たせて取るスタイルだったが、力でねじ伏せた。

ぶっつけ本番のフォーム修正でストレートの走りが良くなった。「昨日、メディシンボールを使って壁に投げていたときに、こうやって投げてみようかな」と、軸足の右足を今までより曲げて、より下半身の力を使う投げ方に変えた。「この感覚をしっかり継続したい」と確かな手応えをつかんだ。

日本ハム時代の２１年以来、３度目の２ケタ勝利に王手。チームではすでに大関、有原、モイネロが到達しており、球団では０５年の杉内、斉藤、和田、新垣以来の１０勝カルテット誕生が目前だ。「そこは最低限クリアしたい数字」と米球界からの逆輸入右腕。チームは貯金を今季最多の３０とし、最短で２２日にＶマジック２７が点灯する。（島尾 浩一郎）