「阪神１−２中日」（２０日、京セラドーム大阪）

阪神は中日に敗れ、連勝が「３」でストップした。巨人が敗れたため、優勝マジックは１つ減って「２０」に。先発・伊原が初回に先頭から３連打で先制されるとボスラ−にも適時打を許した。３試合連続で初回に失点となり、プロ最多１１１球の力投も６回７安打２失点で６敗目。打線は三回に中野の適時打で１点を返したが、以降は沈黙した。藤川監督の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−伊原は二回以降、立て直した。

「良かったんじゃないですかね。いいところまで戻ってきたなと思いますね」

−初回につかまることが多い。

「知らなかったです。初回そんなにつかまっていたんですか？まあまあ、毎回新しいゲームなので、良かったんじゃないですかね、非常にね」

−次につながる。

「しっかり投げ切れたし、良かったと思います」

−改善されたところは。

「投手コーチに聞いてもらった方がいいんじゃないですかね」

−人工芝の球場で試合が続いて、主力組は疲れが出るタイミングか。

「どうなんですかね」

−打線は最後まで粘った。

「形はしっかりつくってゲームはできていますから、また東京に行ってしっかり頑張るだけですね」