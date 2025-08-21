※経済指標

＊米週間石油在庫統計（バレル・前週比）23：30

原油 －601.4万（4億2068万）

ガソリン －272万（2億2357万）

留出油 ＋234.3万（1億1603万）

（クッシング地区）

原油 ＋41.9万（2347万）

＊（）は在庫総量



※発言・ニュース

＊ＦＯＭＣ議事録

・多くはインフレは雇用のリスクを上回っていると認識。

・複数が、インフレ期待の抑制が外れるリスクを指摘。

・複数が、現在の金利が中立水準を大きく上回っていない可能性を指摘。

・複数が、企業が関税を顧客に転嫁する可能性を予想。

・多くが、関税の完全な効果出現には時間がかかる可能性を指摘。

・複数が、資産価格の高止まりに関する懸念を表明。



＊米２０年債入札結果

最高落札利回り 4.876％（WI：4.877％）

応札倍率 2.54倍（前回：2.79倍）



＊トランプ大統領、クックＦＲＢ理事に辞任を要求

トランプ大統領はクックＦＲＢ理事に即時の辞任を要求した。米連邦住宅金融庁（ＦＨＦＡ）のプルテ長官は、クックＦＲＢ理事に関する２件の住宅ローン取引について、ボンディ司法長官に捜査を求めた。これは、トランプ政権が民主党関係者やバイデン政権の任命者に対する法的監視を強める動きの一環。

