俳優の中条あやみ（２８）が２０日までに、都内で「Ｇｏｏｇｌｅ ハードウェア新製品事前説明＆アンバサダー就任発表会」に、車いすテニス男子シングルスで２４年パリパラリンピック金メダリストの小田凱人（ときと）選手（１９）と登壇した。

中条は同社の新アンバサダーに就任。小田選手とともに、新製品などについて熱心にトークした。特に盛り上がったのが、生成ＡＩ「Ｇｅｍｉｎｉ」が洋服を選んでくれることだった。

中条は「顔の印象に合わせたりしてくれる」と丁寧なチョイスに驚いたという。この日着用したのは白の上品なワンピース。「この衣装とかも、何を着たらいいのか、場所に合わせて質問したら、『白がすごくスタイリッシュでいいと思いますよ』と選んでくれた」と明かし、あまりの有能さに「（スタイリストが）泣いちゃいますかね」と笑わせていた。

イベントでは実際に、中条が「Ｇｅｍｉｎｉ」に「スタイリッシュになる帽子を選んで」と尋ね、小田選手の帽子を選んでもらう場面もあった。「この衣装にはカラフルな帽子が合いそうですね」「おしゃれなアクセントになる」と丁寧に理由を説明されると、小田選手は「Ｇｅｍｉｎｉがいうなら僕もこれを選ぶ」と笑顔。中条も「似合ってます。ワンポイントになっていて」と大きくうなずいた。