»ëÄ°¼Ô¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿°ÍÍê¤Ë¤â¤È¤Å¤¤¤Æ¡¢ÃµÄå¶ÉÄ¹¤¬Éô²¼¤ÎÃµÄå¤¿¤Á¤òÌî¤ËÊü¤Á¡¢À¤¤Î¤¿¤á¡¢¿Í¤Î¤¿¤á¡¢¸ø½øÎÉÂ¯¡¦°ÂÇ«Ãá½ø¤ò¼é¤ë¤Ù¤¯¡¢¤³¤ÎÀ¤¤Î¤¢¤é¤æ¤ë»ö¤É¤â¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄ´ººÄÉµá¤¹¤ë¸ä³ÚÈÖÁÈABC¥Æ¥ì¥Ó¡ØÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯ー¥×¡Ù©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
8·î22Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ï¡ÖÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯ー¥×¥ê¥¿ー¥ó¥º¡×¤È¤·¤Æ¡¢²áµî¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Ì¾ºî²ó¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
ÅÄÂ¼ÍµÃµÄå¤¬Ä´ºº¤·¤¿¡ØÆæ¤ÎÀ¸ÊªXÊá³ÍÂçºîÀï¡Ù¤Ï¡¢Ê¼¸Ë¸©¤ÎÃËÀ¡Ê£µ£µ¡Ë¤«¤é¡£ÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ¸½¤ì¤¿¡ÖÆæ¤ÎÌÄ¤À¼¡×¤ÎÀµÂÎ¤òÆÍ¤¤È¤á¤ÆÍß¤·¤¤¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢£²¥«·î¤Û¤ÉÁ°¤«¤éÁë¤òÊÄ¤áÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÊ¹¤³¤¨¤ë¤Û¤É¡¢Âç¤¤Ê¡Ö²¿¤«¡×¤ÎÌÄ¤À¼¤¬³°¤«¤éÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£à¨ÃîÎà¤Ê¤Î¤«¡©¡¡Ä»Îà¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¤Ï¤¿¤Þ¤¿Ó®ÆýÎà¤Ê¤Î¤«¡©¡Ä¤È¤Ë¤«¤¯¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤Ç°ìÅÙ¤âÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÌÄ¤À¼¤Ç¡¢Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ìë¤Î£·»þº¢¤«¤éÌëÃæ¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ËèÆüÌÄ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¡£ÀµÂÎ¤ò³Î¤«¤á¤ë¤¿¤á¡¢ÌÄ¤À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÈÁö¤Ã¤Æ³°¤Ë½Ð¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËÀµÂÎ¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£º£¤Ç¤Ï¡¢²æ¤¬²È¤ÎÏÃÂê¤È¤¤¤¨¤ÐÌÄ¤À¼¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤ê¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï½ÉÂê¤â¼ê¤ËÉÕ¤«¤Ê¤¤¡£¤É¤¦¤«°ì½ï¤Ë¡¢¤³¤ÎÆæ¤ÎÀ¸Êª¤ÎÀµÂÎ¤òÆÍ¤¤È¤á¡¢¤Ç¤¤ì¤ÐÊá³Í¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¸«¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡£À¸¤Êª¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤ÇÁáµÞ¤ËÄ´ºº¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£©️ABC¥Æ¥ì¥Ó ©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
°ÍÍê¼Ô¤Î¼«Âð¤Ï»³´ÖÉô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯½»Âð³¹¤Ë¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÀ¼¤ÏÄ»¤Ë¤·¤Æ¤Ï¥Ñ¥ó¥Á¤¬¸ú¤¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¦¡£¶á½ê¤ÇÊ¹¤¹þ¤ß¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤È¡¢ÎÙ¿Í¤¿¤Á¤â¡ÖÊ¹¤³¤¨¤ë¡×¤È¾Ú¸À¤¹¤ë¤¬¡¢»Ñ¤ò¸«¤¿¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¤¹¤ë¤È¸á¸å£·»þ£³£µÊ¬¡¢Ææ¤ÎÌÄ¤À¼¤¬¡ª¡¡¤·¤«¤·¡¢²ø¤·¤¤¾ì½ê¤òÄ´ºº¤·¤Æ¤â¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤ÇÀ¸Êª¥Ï¥ó¥¿ー¤ÎÃæ²¬»á¤Ë¶¨ÎÏ¤òÍ×ÀÁ¡£¤È¡¢ÌÄ¤À¼¤òÊ¹¤¤¤¿Èà¤ÏÉÃ»¦¤Ç¡ÖÈó¾ï¤Ë¤Þ¤º¤¤¡£¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ä¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢£²Æü¤¬¤«¤ê¤ÇÊá³Í¤·¤¿Ææ¤Î´í¸±À¸Êª¤ÎÀµÂÎ¤È¤Ï¡©¡ª©️ABC¥Æ¥ì¥Ó ©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
8·î22Æü¡Ê¶â¡ËÌë11»þ17Ê¬ÊüÁ÷¤Î¡ÖÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯ー¥× ¥ê¥¿ー¥ó¥º¡×¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡¢ÃÝ»³Î´ÈÏÃµÄå¤Î¡Ø²æ¤¬²È¤Î¥¿¥ª¥ë¤¬ÎÙ¿Í¤ËÅð¤Þ¤ì¤¿¡©¡Ù¡¢´Ö´²Ê¿ÃµÄå¤Î¡Ø¥³ー¥Òー¥«¥Ã¥×¤Ë¾è¤êÂ³¤±¤ëÌ¼¡Ù¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê°ÍÍê¤ò²ò·è¤·¤¿¡£