¡Ú¹Ã»Ò±à¡Û»³Íü³Ø±¡¡¦¸ÖÅÄ¡¡¸©Àª½é¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤Øµ¤¹ç¡Ö¥Ù¥¹¥È4¤ÇÉé¤±¤¿¤éÌ¾Á°¤¬Á´¹ñ¤Ë¤Ï»Ä¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡Âè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¤Ï¡¢21Æü¤Ë½à·è¾¡2»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£µÙÍÜÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿20Æü¤Ï¡¢4¶¯Æþ¤ê¤·¤¿³Æ¹»¤¬Ä´À°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¸©Àª½é¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹»³Íü³Ø±¡¤Ï¡¢¸ÖÅÄ¡Ê¤³¤â¤À¡ËÍÛÀ¸Åê¼ê¡Ê2Ç¯¡Ë¤ÎÀèÈ¯¤¬ÍÎÏ¡£²Æì¾°³Ø¤ÎËöµÈÎÉ¾çÅê¼ê¡Ê2Ç¯¡Ë¤È¤ÎÅê¤²¹ç¤¤¤òÀ©¤·¡¢23Ç¯ÁªÈ´¤ËÂ³¤¯ÆüËÜ°ì¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡²Æ¤ÎÊÉ¤òÇË¤Ã¤ÆÌ¾¤ò»Ä¤¹¡½¡½¡£±¿Ì¿¤Î½à·è¾¡¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢»³Íü³Ø±¡¤ÎÆóÅáÎ®¡¦¸ÖÅÄ¤Ï¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£¡Ö¥Ù¥¹¥È4¤ÇÉé¤±¤¿¤é»³Íü³Ø±¡¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤¬Á´¹ñ¤Ë¤Ï»Ä¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Í¥¾¡¤·¤ÆÌ¾Á°¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¡×¡£½Õ¤Ï23Ç¯ÁªÈ´¤ÇÆ±¹»¤¬¸©Àª½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿°ìÊý¡¢²Æ¤Ï85¡¢04¡¢12Ç¯¤È¤¤¤º¤ì¤âÅì³¤Âç¹ÃÉÜ¤¬½à·è¾¡¤ÇÇÔÂà¡£»³ÍüÀª¤Ë¤È¤Ã¤Æ²Æ¤Î½à·è¾¡¤ÏÊ¬¸ü¤¤ÊÉ¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡ÊÉ¤ò±Û¤¨¡¢²Æ¤ÎÆüËÜ°ì¤Ø¡£À¾µÜ»ÔÆâ¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤ÏÌó2»þ´Ö¡¢¼éÈ÷¡¢ÂÇ·â¤È¤â¼ÂÀï¤òÁÛÄê¤·¤¿Îý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¸ÖÅÄ¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ë¤ÏÆþ¤é¤º¡¢·Ú¤á¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤À¤±¤ÇÄ´À°¡£¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Ç¤Ï¥é¥¤¥Ê¡¼À¤ÎÎÏ¶¯¤¤ÂÇµå¤ò¸«¤»¤¿¡£º£Âç²ñ¤ÏÅê¤²¤Æ¤ÏÁ´3»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¤ÆËÉ¸æÎ¨1¡¦15¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤â¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤Î6ÂÇÅÀ¡£²Æì¾°³Ø¤ÎÆ±¤¸2Ç¯À¸¤Îº¸ÏÓ¡¦ËöµÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤¤Åê¼ê¤À¤±¤É¡¢ÂÇ¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£´Å¤¤µå¤òÁÀ¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ëÅêµå¤Ç¾¡¤Á¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡µÈÅÄÞ«Æó´ÆÆÄ¤ÏËöµÈ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢2Ç¯À¸±¦ÏÓ¡¦¿·³ÀÍ¸¾¤â·Ù²ü¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÅê¼ê¤¬»î¹ç¤ò¤Ä¤¯¤é¤Ê¤¤¤ÈÂÇ·â¤Ë¤â±Æ¶Á¤¹¤ë¡×¤È¤·¡¢ÀèÈ¯¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¸ÖÅÄ¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤ë³èÌö¤ò¡£5²ó¤¯¤é¤¤¤ÏÅê¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£¡¡¡Ê½©Â¼¡¡À¿¿Í¡Ë