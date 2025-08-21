¡Úµð¿Í¡Û°Ë¸¶½Õ¼ù»á¤¬£²°Ì»à¼é¤Ø¡Ö°ìÎÝ¡¦²¬ËÜ¡×¡¢¡Ö»°ÎÝ¡¦ºäËÜ¡×¤ò¶ÛµÞÄó¸À
¡¡µð¿Í¤Ï£²£°Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Ë£²¡½£·¤Ç´°ÇÔ¤·¡¢£³°Ì¡¦£Ä£å£Î£Á¤Ë£°¡¦£µ¥²¡¼¥àº¹¤Þ¤ÇÀÜ¶á¤µ¤ì¤¿¡£¼ó°Ì¤Îºå¿À¤¬ÆÈÁö¤òÂ³¤±¤ë°ìÊý¡¢£²°Ì¤Îµð¿Í¤«¤é£µ°Ì¤ÎÃæÆü¤Þ¤Ç¤Ï£µ¡¦£µº¹¡££³°Ì°ÊÆâ¤Î£Ã£Ó½Ð¾ì¸¢¤ò¤«¤±¤¿Áè¤¤¤â·ã¤·¤µ¤òÁý¤¹Ãæ¡¢µð¿Í¤Ç¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤âÌ³¤á¤¿ËÜ»æÀìÂ°É¾ÏÀ²È¤Î°Ë¸¶½Õ¼ù»á¤¬¸ÅÁã¤Ëà¶ÛµÞÄó¸Àá¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡Ú¿·µ´¤Î¼êÄ¢¡¦°Ë¸¶½Õ¼ù¡ÛÄ¹´üÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤¿²¬ËÜ¤¬°ì·³¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤³¤È¤Ï²¿¤è¤ê¤âÂç¤¤¤¡£ÂÇ·â¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼éÈ÷¤Ç¤â¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¾õÂÖ¼«ÂÎ¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¤À¡£Èà¤¬Î¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ºå¿À¤È¤³¤ì¤À¤±¤Îº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢¤½¤ì¤Û¤ÉÂ¸ºß´¶¤ÏÂç¤¤¤¡£
¡¡ÅöÁ³¤À¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é¤Ï£´ÈÖ¡¦²¬ËÜ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÂÇÀþ¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¿¤À¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏºäËÜÍ¦¿Í¤ò¤¼¤Ò¤È¤â»È¤¦¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¡£ºäËÜ¼«¿È¤ÎÄ´»Ò¤â¸«¤ë¸Â¤ê¤Ï·è¤·¤Æ°¤¯¤Ê¤¤¡£½ç°ÌÁè¤¤¤â²Â¶¤ËÆþ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬Í¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ï¤«¤Ê¤êÂç¤¤¤¤·¡¢²¿¤è¤ê¼éÈ÷¤Ç¤Î¹×¸¥ÅÙ¤â¹â¤¤¡£
¡¡¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤âÂÇ·â¹¥Ä´¤Ê¤è¤¦¤À¤¬¡¢³Î¼ÂÀ¤òµá¤á¤¿¤¤¡£¡Ö°ìÎÝ¡¦²¬ËÜ¡×¡¢¡Ö»°ÎÝ¡¦ºäËÜ¡×¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤ËÆÀÅÀ¤ò´üÂÔ¤Ç¤¡¢ÀèÈ¯Åê¼ê¤â¼éÈ÷¤Ç½õ¤±¤é¤ì¤ëÉôÊ¬¤Ï¤«¤Ê¤êÂç¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡¤½¤ì¤âµÈÀî¤¬Éüµ¢¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î¿ÉÊú¤«¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¼ó°Ì¤òÆÈÁö¤¹¤ëºå¿À¤Èº£µ¨¤Îµð¿Í¤È¤ÏàÌÀ³Î¤Êº¹á¤¬¤¢¤ë¡£ºå¿À¤Ï£´ÈÖ¤Îº´Æ£µ±¤Þ¤Ç¤ËÁö¤ì¤ëÁª¼ê¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç¤ÏÃæ»³¡Ê£¶ÈÖ¡Ë¤«º´¡¹ÌÚ¡Ê£¸ÈÖ¡Ë¤¯¤é¤¤¤·¤«µ¡Æ°ÎÏ¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÂÇ¤Ä¤³¤È¤Ç¤·¤«ÆÀÅÀ¤ÏË¾¤á¤Ê¤¤¡£ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢£²ÈÖ¤Ê¤É¤ËµÈÀî¤òÃÖ¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¤¬¡Ä¡£
¡¡»ä¤Ï°ìÈ¯¤ò´üÂÔ¤Ç¤¤ë¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤ò£²ÈÖ¤ËÃÖ¤¯¤³¤È¤òÍý²ò¤Ë¶ì¤·¤à¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âà³°á¤«¤é¸«¤Æ»×¤¦¤³¤È¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÆâÉô¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾õ¶·¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤«¤é¡¢¤½¤³¤ÏÀÅ¤«¤Ë¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£
¡¡µÕÅ¾Í¥¾¡¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¸½¼ÂÅª¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ºÇÄã¸Â£²°Ì¤Ï»à¼é¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¦¡££²°Ì¤È£³°Ì¤Ç¤Ï¤Þ¤ë¤Ç°ã¤¦¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤ÇµÈÀî¡¢ÀèÈ¯Åê¼ê¤Ç¤Ï¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¤ÎÎ¥Ã¦¤Ï¥Á¡¼¥à¤È¤Ã¤ÆÄË¤¤¡£¤À¤¬¡¢²¬ËÜ¤¬ÀïÎóÉüµ¢¤·¡¢¸Í¶¿¤âÉüÄ´¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÇÔÀïÅê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢£²Ç¯ÌÜº¸ÏÓ¤Î¿¹ÅÄ¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½çÅö¤Ë¤¤¤±¤Ð¡¢£²°Ì¤ò¼é¤ì¤ë¤È»×¤¦¤¬¡Ä¡£¤½¤³¤Ë¤ÏºäËÜ¤ÎÎÏ¤âÉ¬Í×¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊËÜ»æÀìÂ°É¾ÏÀ²È¡Ë