「102億円未満での交渉はしない」スペイン強豪の久保建英へのオファーをソシエダが拒否か→仏メディアは活気づく「パリSGにとっては朗報だ」
レアル・ソシエダの久保建英は、今夏のステップアップ移籍が取り沙汰されている。
アトレティコ・マドリー、トッテナム、エバートン、パリ・サンジェルマンといったクラブが獲得を検討していると報じられるなか、スペインの強豪はすでにオファーを出したようだ。
スペインメディア『FICHAJES』によれば、アトレティコが移籍金3500万ユーロ＋ユース出身のGKカルロス・マリンの譲渡という条件を出したものの、ソシエダは拒否したという。「ソシエダは契約解除金の6000万ユーロ（約102億円）未満での交渉は検討していない」と伝えている。
これを受けて、パリ・サンジェルマンの専門サイト『PSGTALK』は「PSGにとっては朗報だ。契約はイ・ガンインの退団に左右される可能性が高い」と報じた。
韓国代表のイ・ガンインが移籍すれば、同タイプの久保を獲得する可能性は現実的にあり得るようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ゴラッソ炸裂！久保が巧みなターンから強烈なミドルシュート
