アジアの歴代ベスト11に選出された（左から）本田、中田、パク・チソン。

　海外サイト『MAD FOOTBALL』が選出した「アジア人選手の歴代ベスト11」が、物議を醸している。

　フォーメーションは３−４−３で、GKはナセル・ヘジャジ（イラン）、DFは右からキム・ミンジェ、ホン・ミョンボ（以上、韓国）、長友佑都（日本）、MFは右からパク・チソン（韓国）、中田英寿、本田圭佑、香川真司（以上、日本）、FWは右からパウリーノ・アルカンタラ（フィリピン）、チャ・ボムグン、ソン・フンミン（以上、韓国）という顔ぶれだ。

　韓国が最多の５人で、日本が４人、イランとフィリピンが各１人という人選に、世界のサッカーファンからは次のような声があがった。
 
「長谷部はどこに行った？」
「釜本は？」
「三笘は？」
「アリ・ダエイはイランで109得点だぞ。冗談だろ」
「キムとチャはどう考えてもあり得ない」
「ホン・ミョンボは決してアジア最高のCBではない。そのポジションは吉田麻也だ」
「香川を中村に」
「カズは？」
「オーストラリアとサウジアラビアはどうしたんだ？」
「中村俊輔がいないのはジョークか」
「コンディションが良ければ冨安は入る」

　とりわけ中村俊輔の選外について、異を唱えるコメントが多数書き込まれていた。

