¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û»³ÀîÊæ¹â£²£°¹æÅþÃ£¡¡¸åÈ¾Àï¤«¤éÊÑËÆ¡Ä¡Ö¹³Ñ¤ËÂÇ¤Æ¤ë¿Í¤ÎÊý¤¬ËÜÅö¤Ï¤¤¤¤¡×
¡¡¥Ñ¼ó°Ì¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï£²£°Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¡Ë¤Ë£µ¡½£´¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢Ãù¶â¤òº£µ¨ºÇÂ¿¤Î¡Ö£³£°¡×¤È¤·¤¿¡£Æ±ÅÀ¤Î£·²ó¤ËÂåÂÇ¡¦ÃæÂ¼¹¸¤¬ÃÍÀé¶â¤Î·è¾¡ÂÇ¡£ÀèÈ¯¤Î¾åÂô¤¬º£µ¨ºÇÂ¿£±£²»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤Æ£·²ó£´°ÂÂÇ¡¢£²¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Ç£¹¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡Âë¤ÎÂçË¤¤¬£²Ç¯Ï¢Â³¤Î¡Ö¥¥ó¥°¡×¤Ø²ÁÃÍ¤¢¤ë°ìÈ¯¤òÊü¤Ã¤¿¡££´ÈÖ¡¦»³ÀîÊæ¹âÆâÌî¼ê¡Ê£³£³¡Ë¤¬£²Ç¯Ï¢Â³£¸ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥º¥ó£²£°¹æ¤ËÅþÃ£¡££²²óÀèÆ¬¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè£±ÂÇÀÊ¡¢¾¾ËÜ¤Î£µµåÌÜ¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¶¯¿¶¤¹¤ë¤ÈÂÇµå¤Ï±¦Íã¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤ËÃåÃÆ¤·¤¿¡£ÀáÌÜ¤Î°ìÈ¯¤Ë¡Ö¤¤¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£Âç»ö¤ÊÀèÀ©¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈËþÂ¤½¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á£µ»î¹ç¤Ç£³È¯ÌÜ¡¢ÎÌ»ºÂÎÀ©¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¹ë²÷¤Ê¥¢¡¼¥Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µÕÊý¸þ¤Ø¤ÎÈþ¤·¤¤ÊüÊªÀþ¡££±£µÆü¥í¥Ã¥ÆÀï¤ÇÊü¤Ã¤¿£±£¸¹æËþÎÝÃÆ¤â±¦Ãæ´Ö¤Ø¤Î°ìÈ¯¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÎý½¬¤«¤éºÇ¶á¤Ï±¦¡ÊÊý¸þ¡Ë¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦»³Àî¡£Á°È¾Àï¤Î£±£´ËÜ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÃæ·ø¤«¤éº¸Êý¸þ¤Ø¤Î¥¢¡¼¥Á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾Àï¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï£¶ËÜ¤Î¤¦¤Á£³ËÜ¤¬µÕÊý¸þ¡£¡ÖËÜÅö¤Ï°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¡ÊÂÇµå¤òÌÜ¤ÇÄÉ¤¤¤Ê¤¬¤é¡ËÊâ¤¤¿¤¤¡Ä³Î¿®Êâ¤¤ò¤·¤¿¤¤¡£¤Ç¤â¡¢°ú¤ÃÄ¥¤ê¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤ë¤ÈÂÇ·â¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£¥®¡¼¤µ¤ó¡ÊÌøÅÄ¡Ë¤È¤«¥³¥ó¤Á¤ã¤ó¡Ê¶áÆ£¡Ë¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹³Ñ¤ËÂÇ¤Æ¤ë¿Í¤ÎÊý¤¬ËÜÅö¤Ï¤¤¤¤¡£¤½¤³¤ò¤·¤Ã¤«¤êÌÜ»Ø¤·¤Æ¸åÈ¾Àï¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡££´ÅÙ¥Û¡¼¥à¥é¥ó²¦¤Ëµ±¤¤¤¿±¦¤ÎÂçË¤¤¬¡¢¿·¶ÃÏ¤ò³«Âó¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤â¡ÖËÜ¿Í¤Ï¤¢¤Ã¤Á¡ÊµÕÊý¸þ¡Ë¤ËÂÇ¤Á¤¿¤¯¤Ê¤¤¤é¤·¤¤¤±¤É¡¢¤É¤³¤ËÂÇ¤Ã¤Æ¤â°ì½ï¡£Ç¯Îð¤È¤«¤â¤¢¤ë¤·¡¢½ÀÆð¤Ê»×¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤È²¶¤Ï¤â¤Ã¤ÈÁý¤¨¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡£¤³¤ÎÆü¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¥ì¥¤¥¨¥¹¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤¬£²£´¹æ¡¢£²£µ¹æ¤òÏ¢È¯¡£¥È¥Ã¥×¤È£µËÜº¹¤À¤¬¡¢»Ä¤ê£³£³»î¹ç¤Ç½½Ê¬¤Ë¼ÍÄø·÷Æâ¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡ÂÇÀþ¤ÎÃæ¿´¤Ç¤¢¤ë£´ÈÖ¤¬¤³¤ÎÄ´»Ò¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤ËÍí¤ó¤Ç¤¤¤±¤Ð¡¢¥Á¡¼¥à¤â¤ª¤Î¤º¤ÈÇòÀ±¤òÎÌ»º¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¡££²£²Æü¤«¤é¤Ï£²°Ì¡¦ÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è£³Ï¢Àï¡Ê¥¨¥¹¥³¥ó¡Ë¤¬¹µ¤¨¤ë¡£ÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤ÆÅ¨ÃÏ¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¡£