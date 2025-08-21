◇第107回全国高校野球選手権大会

第107回全国高校野球選手権は21日に準決勝を迎える。今大会2度目の休養日となった20日、県岐阜商（岐阜）は、日大三（西東京）戦に備えて兵庫県西宮市内の球場で調整した。4強入りした相手校には注目の2年生選手が並ぶ中、最速145キロのエース右腕・柴田蒼亮（そうすけ）投手を中心とした「2年生投手カルテット」で、1936年以来89年ぶりの夏の日本一に挑む。

今夏日本一の鍵を握るキーワードは「2年生」だ。16年ぶりに準決勝を戦う県岐阜商の藤井潤作監督は「みんなが勝負強く投げている。（横浜との準々決勝は）渡辺大雅と和田聖也が圧巻の（無失点）投球。準決勝も期待したい」と言及した。今大会4試合に登板した4投手は全て2年生。横浜（神奈川）戦では3投手が登板し、延長11回の末に相手の春夏連覇を阻止した。大会を通じて2年生が活躍を見せている中、同校の「2年生カルテット」が負けず劣らずの輝きを放っている。

絶対的エースの右腕・柴田は全4試合に登板。2戦連続完投を含む26回1/3を投げて自責点6（防御率2・05）と好投を続ける。準決勝前日は軽めのキャッチボールなどで疲労回復に努め、「そこまで疲れは感じていない。（末吉ら他チームの）2年生への意識は、どんどん増しています」と対抗心を燃やした。

夏の甲子園で2年生投手の登板のみで優勝すれば、高橋光成（西武）を擁した13年前橋育英（群馬）以来12年ぶりとなる。柴田を支えるのが3人の左投手だ。横浜戦に先発し5回1安打無失点に抑えた渡辺大雅は「柴田に助けてもらうばかりではなく、他の2年生も柴田のように頑張りたい」と抱負。和田聖也は「2年生が頑張って、一日でも長く3年生と野球ができるようにしたい」と語った。3回戦の明豊（大分）戦に先発した豊吉（とよし）勝斗も腕をぶす。

沖縄尚学と山梨学院には来秋ドラフト候補の2年生エースがいる。準決勝の相手・日大三は2年生4番・田中諒を擁する。世代屈指の個の力を前に、県岐阜商の2年生投手たちが燃えている。（河合 洋介）