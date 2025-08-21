欧米で自国第一を掲げる勢力が台頭し、アフリカへの支援は縮小の方向にある。

自由貿易体制の動揺が広がれば、この地域に与える打撃はさらに深刻化しよう。

日本は、長年の良好な関係を生かし、アフリカ各国の安定と発展に一層貢献していくべきだ。

日本とアフリカ各国の首脳級らが集うアフリカ開発会議（ＴＩＣＡＤ）が横浜市で始まった。今回は５４か国中４９か国が参加した。

最終日の２２日には、アフリカ内陸部からインド洋に抜ける新たな物流網を整備する構想「インド洋・アフリカ経済圏イニシアチブ」を盛り込んだ共同宣言を採択することにしている。

ＴＩＣＡＤは、日本が世界に先駆けて１９９３年に始めたアフリカ支援の枠組みだ。政府開発援助（ＯＤＡ）で国造りを支えてきたほか、ＮＧＯと連携し、公衆衛生の向上などにも尽力している。

政府は近年、アフリカの成長を取り込むため、民間企業に積極的な投資を呼びかけている。こうした取り組みを踏まえ、インドを主要市場とする自動車大手のスズキは、アフリカに販売の拠点を設け、輸出を拡大する考えだという。

今回、物流網を整備するという新たな構想を打ち出すのは、投資を後押しする狙いがある。

アフリカ大陸は、銅やコバルトなどの鉱物資源が豊富だ。経済安全保障の観点からも、重要な資源の供給網として各国との結びつきを強めておく意義は大きい。

アフリカには依然、途上国が多いが、国連では等しく各国が１票を持っている。国連改革の議論などを進める上でもアフリカとの関係を強化することは重要だ。

そのアフリカの多くの国が今、新たな困難に直面している。

トランプ米政権は対外援助の大幅な削減に踏み切り、右派が力を増した欧州各国でも、開発援助を縮小する動きが広がった。

南アフリカの首脳は今春、日本の国際協力機構（ＪＩＣＡ）に、エイズウイルス（ＨＩＶ）対策の支援を求めてきた。欧米をあてにできなかったためだが、資金不足のＪＩＣＡは要求に応じられなかったという。極めて残念だ。

今後は、一層日本が頼られる場面が増えるのではないか。

米政権による相互関税に、アフリカ各国は苦しんでいる。

アフリカと自由主義陣営の距離が広がれば、権威主義が広がり世界が不安定化しかねない。日本は自由貿易体制の維持に粘り強く取り組まなければならない。