急（せ）いては事をし損じるという諺（ことわざ）がこれほど当てはまる政策も、そうはないだろう。

マイナンバーカードに健康保険証の機能を持たせた「マイナ保険証」への移行のことである。

政府は２０２３年に、紙の保険証を今年１２月までにすべて廃止し、マイナ保険証に一本化することを決めた。マイナ保険証を持たない人には、期限付きの「資格確認書」を利用してもらう。

だがその後もマイナ保険証の利用率は伸びず、次々に例外措置を設けざるを得なくなっている。

まず今年４月、７５歳以上の後期高齢者について、マイナ保険証を持っているか否かにかかわらず、資格確認書を全員に配布することを決め、既に配布を終えた。

続いて６月には、国民健康保険に加入する自営業者らを対象に、有効期限が切れてしまっても紙の保険証を使えるようにした。そして今月からは、後期高齢者も、期限切れの紙の保険証を自営業者と同様、利用できることにした。

相次ぐルール変更は医療現場に負担を強いている。さいたま市のある病院は、国の方針変更のたびにマニュアルを作り直している。それでも窓口で病院職員や患者が戸惑うことは多いという。

マイナ保険証と紙の保険証を併用していく、というのが政府の当初案だったのに、唐突に紙の保険証の廃止を決めたことが迷走を招いている一因だ。

そもそも取得が任意のマイナカードに、誰もが医療を受けられる国民皆保険の制度を組み合わせたことに無理があった。

マイナ保険証を使えば、患者の過去の診療情報を医師が知ることができるため、薬の過剰な投与を防げるといった利点がある。

だが、マイナ保険証の利用率は、それを使える医療機関などの受診件数の３１％にとどまる。マイナ保険証に別人の情報が紐（ひも）付けされるなどミスが相次ぎ、利用に不安を覚える人が今も多いのだろう。

国が設けた例外措置は最長１年で終わる。これ以上の混乱を避けるには、マイナ保険証と紙の保険証の併存を認める必要がある。

一方、マイナ保険証を巡っては、内蔵された電子証明書の５年間の有効期限が切れ、その後も更新手続きを行わずにいた場合、保険証の機能が失われる、といった問題もある。今年度中に１５８０万枚が期限を迎えるという。

マイナ保険証を取得したのに失効して受診できない、といった事態を招かぬよう、国は対象者への周知を徹底すべきだ。