ÅÄÃæ·½¤òºÆ¤Ó¥Ý¡¼¥«¡¼À¤³¦Âç²ñ¤ÇÌÜ·â¡ª ±ÊÌî²ê°ê¤È¤ÎÁûÆ°¤É¤³¿á¤¯É÷¡¡¥×¥í¿ý»ÎÅ¾¿È¤â
¡¡£··î¤ËÊÆ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ý¡¼¥«¡¼¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÅÄÃæ·½¡Ê£´£±¡Ë¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¥Ý¡¼¥«¡¼À¤³¦Âç²ñ¤ÇÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¡£º£Âç²ñ¤Ç¤Ï¹¥À®ÀÓ¤Ç£±ÆüÌÜ¤òÄÌ²á¡£½÷Í¥¤Î±ÊÌî²ê°ê¡Ê£²£µ¡Ë¤È¤Î£´·î¤ÎÉÔÎÑµ¿ÏÇÊóÆ»¤â¤É¤³¿á¤¯É÷¤À¡££Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤Ï¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë¥×¥í¤Î¥Ý¡¼¥«¡¼¥×¥ì¡¼¥ä¡¼Å¾¿È¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Åö¤ÎÅÄÃæ¤Ï¥Ý¡¼¥«¡¼°Ê¾å¤ËËã¿ý¤ò°¦¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥í¿ý»Î¤ÎÌ´¤Þ¤Ç¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡À¤³¦Ãæ¤Î¥Ý¡¼¥«¡¼¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Ì£é£ç£è£ô£Ô£È£Ò£Å£Å¡×¤Î¸ø¼°£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ï£±£¹Æü¡¢ÅÄÃæ¤¬¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¥Ý¡¼¥«¡¼¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¡Ö£Å£Ð£Ô¡¡£Â£á£ò£ã£å£ì£ï£î£á¡¡£²£°£²£µ¡×¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë»Ñ¤ò·ÇºÜ¡£Æ±Âç²ñ¤ÏÀ¤³¦£³Âç¥Ý¡¼¥«¡¼Âç²ñ¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢¾Þ¶âÁí³Û¤ÏÆüËÜ±ß¤ÇÌó£¸£°£°£°Ëü±ß¡£Âç²ñ¼çºÅ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤â¡Ö£Ë£å£é¡¡£Ô£á£î£á£ë£á¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ï£±ÆüÌÜ¡Ê£Ä£á£ù£±£Â¡Ë¤ò£²°ÌÄÌ²á¤·¡¢£²£²Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë£²ÆüÌÜ¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ï£··î¤Ë¤âÊÆ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ý¡¼¥«¡¼¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥·¥ê¡¼¥º¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ý¡¼¥«¡¼¡Ê£×£Ó£Ï£Ð¡Ë¡×¤Ë½Ð¾ì¡££±£¹£³£µ¿Í¤â¤Î¶¯¼Ô¤¬¶¥¤Ã¤¿ÉôÌç¤Ç£³°Ì¤ËÆþ¾Þ¤·¡¢ÆüËÜ±ß¤Ç¡¢Ìó£±£·£°£°Ëü±ß¤â¤Î¾Þ¶â¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤È¸À¤¨¤Ð¡¢½µ´©Ê¸½Õ¤Ç±ÊÌî¤È¤ÎÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¡£ÁÐÊý¤Î»öÌ³½ê¤ÏÈÝÄê¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹¹ðµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿²èÁü¤äÆ°²è¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¡£¤¤¤Þ¤À£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤âÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÁûÆ°¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¥Ý¡¼¥«¡¼»Ñ¤Ë¡Ö¶¯¿´Â¡¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥×¥í¤Î¥Ý¡¼¥«¡¼¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ËÅ¾¿È¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¡£
¡ÖÁûÆ°¸å¤Ë¾å±é¤µ¤ì¤¿¼ç±éÉñÂæ¡ØÍÛµ¤¤ÊÍ©Îî¡Ù¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È´°Çä¤ÎÂçÀ¹¶·¡££¶·î£²£¹Æü¤Î£×£Ï£×£Ï£×¥É¥é¥Þ¡Ø¤ª¤¤¡¢ÂÀºË¡Ù¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢£··î¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î·à¾ìÈÇ¤âÌµ»ö¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤ì¤é¤ÏÁûÆ°Á°¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»Å»ö¤Ç¡¢º£¸å¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Î½Ð±é¤òÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ï¤Þ¤À¤Ê¤¤¡£º£¤Þ¤Ç¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»Å»ö¤Ø¤ÎÉé¤Î±Æ¶Á¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢À¤³¦¤Î¥Ý¡¼¥«¡¼Âç²ñ¤Ë¤â½Ð¾ì¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¤¬¡×
¡¡ËÜ¶È¤ÎÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤¤¤è¤¤¤è¥Ý¡¼¥«¡¼¤Ç¡Ä¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤¬¡¢ÅÄÃæ¤ÏÃÎ¿Í¤Ëà¥×¥í¿ý»Îá¤ÎÌ´¤â¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¡¢¼Â¤Ï¥Ý¡¼¥«¡¼¤è¤ê¤âËã¿ý¤ÎÊý¤¬Âç¹¥¤¡£¾®³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¥²¡¼¥à¤ÎËã¿ý¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¡¢¥×¥ì¡¼Îò¤Ï£³£°Ç¯°Ê¾å¤Ë¤âµÚ¤Ö¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤¿¸å¤â¿çÌ²»þ´Ö¤òºï¤Ã¤ÆËã¿ý¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É¤Ç¡¢¤½¤ÎÏÓ¤â¥×¥íÊÂ¤ß¤Ç¤¹¡£ÈéÆù¤Ë¤â¤µ¤é¤ËËã¿ý¤ËÂÇ¤Á¹þ¤à»þ´Ö¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÀÎ¤«¤éÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¥×¥í¿ý»Î¤Ë¤Ê¤ëÌ´¤ò¸ì¤ê¡¢Æ°¤½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊÃÎ¿Í¡Ë
¡¡¥Ý¡¼¥«¡¼¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤Ç¤Ï¹â³Û¾Þ¶â¤âÌ¥ÎÏ¤À¤¬¡Ä¡£
¡ÖÆüËÜ¤Î·ÝÇ½³¦¤Ç»Å»ö¤ò¤¹¤ë¾å¤Ç¤â¡¢¥×¥í¿ý»Î¤Ê¤é¹¥ÅÔ¹ç¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ë¤Ï¥×¥í¥ê¡¼¥°¤â¤¢¤ê¡¢·ÝÇ½¿Í¤â¥×¥í¿ý»Î¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¼¡¤ÏÆüËÜ¤Ç¡¢Ç×¤ò»ý¤ÄÅÄÃæ¤Î»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£