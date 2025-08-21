【ソウル＝藤原聖大】韓国の李在明（イジェミョン）大統領は読売新聞のインタビューで、今年６月に１か月間だけ導入された日韓両国の国民が入国審査で優先される専用のレーンについて「合意が得られれば再設置可能だ」と述べ、日本側との協議に前向きな姿勢を示した。

優先審査は、日韓国交正常化６０周年の節目に合わせて両国間の交流活発化や関係強化の機運醸成につなげる狙いで、日韓の一部の空港で導入された。過去１年以内に１回以上相手国を訪問したことがある本人と家族は、事前にインターネットで電子入国申告を登録することで利用できた。審査の混雑を回避することができ、好評を博していた。

現時点で、専用レーンの継続的な運用について日本側との協議は行われていないという。李氏は「人的交流活性化のため、今後も日本側と継続的に意思疎通を図る予定だ」と語った。

昨年に日本を訪れた韓国人は約８８１万人、韓国を訪れた日本人は約３２２万人に上り、相互の往来数が過去最多となった。

李氏は「国民間の交流を拡大し、物理的な距離と同じくらい近い関係へと発展させていきたい」と両国関係の発展に意欲を見せた。