韓国の李在明（イジェミョン）大統領は読売新聞との単独インタビューで、日韓の経済協力関係の強化に意欲を示した。

観光促進を図る考えも明らかにしたが、韓国が２０１３年から規制している日本産水産物の輸入再開には慎重な姿勢を示した。（松本健太朗、福島春菜）

政治が左右

日韓の経済的な結び付きは強い。２４年の日本からの輸出額は約７兆円、韓国からの輸入額は約４・７兆円で、日本にとって中国、米国に次ぐ第３の貿易相手国だ。

しかし、日韓貿易は政治に左右されてきた。１７年に発足した文在寅（ムンジェイン）政権の反日路線で日韓関係は悪化。日本政府は半導体関連品目の対韓輸出手続きを厳格化し、韓国では日本製品の不買運動が起きた。１９年の輸出入額は落ち込んだ。

しかし、日本との関係改善を図る尹錫悦（ユンソンニョル）大統領の誕生で正常化しており、李氏は「政策の一貫性を維持する」と強調。「貿易や投資、交流のレベルを超え、長期的な観点から画期的な経済協力関係を構築していく必要がある」と意欲を示した。

民間からも声

民間からも関係強化を求める声は高まっている。日韓の有識者らは２０日までソウルで「第３３回日韓・韓日フォーラム」を開き、「韓国の環太平洋経済連携協定（ＴＰＰ）加盟や日韓ＦＴＡ（自由貿易協定）の締結を積極的に検討すべきだ」との共同声明を発表した。

カギを握るのが半導体での協力だ。日本からの輸出額は、半導体と半導体製造装置が３割近くを占める。韓国は回路線幅５ナノ・メートル（ナノは１０億分の１）未満の先端半導体で世界供給の約２割を握り、日本が供給網を支える構図だ。

韓国の半導体大手による対日投資機運も高まっている。経済産業省は２３年末、韓国サムスン電子が日本に新設する次世代半導体の研究開発拠点に最大２００億円の補助を決めた。

政府関係者によると、韓国の大手財閥ＳＫグループのＳＫハイニックスは、日本で先端半導体メモリーの製造拠点の新設を模索している。経産省幹部は「国内への投資は歓迎だ。国内企業との連携にも期待したい」と話す。

過去最多

李氏は「韓日間の観光活性化は両国関係に非常に望ましい姿だ」と述べ、観光促進を図る考えも示した。日本政府観光局によると、２４年の韓国からの訪日客は過去最多の約８８１万人で、国・地域別で最も多い。

ただ日本からの訪韓客は約３２２万人と訪日客の４割以下にとどまる。日本旅行業協会（ＪＡＴＡ）と韓国観光公社は、日韓国交正常化６０周年に合わせて旅行商品などで連携しており、「地方独自の文化体験もＰＲし、韓国各地への誘客につなげたい」（ＪＡＴＡ）と意気込む。

一方で李氏は、福島など８県の水産物の輸入規制撤廃には慎重だ。２４年の農林水産物・食品の国別輸出額は韓国が５位の９１１億円で、農林水産省幹部は「韓国は大きな市場。８県には、水産物の生産量が多い県も多い」として規制撤廃を求め続ける方針だ。

トランプ関税「日米合意が先例」

トランプ米政権による関税措置を巡り、李氏は「日米合意が、韓米の合意の先例となった」との認識を示した。韓国大統領府によると、韓国製の自動車に対する関税は日本と同じ１５％になるが、両国とも引き下げ時期は不透明だ。

日米は７月２２日、日本から輸入する自動車への関税を１５％に引き下げることで合意した。ただ米側文書には記載されておらず、同３０日に合意した韓国も同様だ。

ラトニック米商務長官は１９日、米ＣＮＢＣテレビのインタビューで、貿易交渉の合意文書が公表される時期について「日本と韓国のモデルは数週間先になる」との見通しを示した。