¡¡£Á¤§¡ª£ç£ò£ï£õ£ð¤ÎËöß·À¿Ìé¡Ê£³£°¡Ë¤ÈÁð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀ¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£²£°Æü¡¢Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¤³¤ÎÆü³«Ëë¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥·¥ç¡¼¡Ö£Ó£Ô£Ï£Í£Ð¡¡¥¹¥È¥ó¥×¡×¡Ê£¹·î£²Æü¤Þ¤ÇÆ±½ê¤Û¤«¡Ë¤Î½éÆü°Ï¤ß¼èºà¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥È¥ó¥×¤Ï¥Ð¥±¥Ä¤ä¥Ç¥Ã¥¥Ö¥é¥·¤Ê¤É¤òÍÑ¤¤¤Æ¥ê¥º¥à¤ò¹ï¤à¥·¥ç¡¼¡£Áð´Ö¤Ï¡Ö²»¤¬ÌÄ¤ê½Ð¤·¤¿¤é»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£Î×¾ì´¶¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¶½Ê³¤¹¤ë¡×¤ÈÇ÷ÎÏ¤Ë¶Ã¤¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¥È¤ò·ã¤·¤¯¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¤²»¤òÌÄ¤é¤¹¥·¡¼¥ó¤ËËöß·¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤Ö¤Ä¤±Êý¤·¤¿¤é´ØÀ¾¤ä¤Ã¤¿¤é¤±¤ó¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¡£¾¯¤·¾Ð¤¨¤ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤µ¤â¤¢¤ê¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ç¸«¤é¤ì¤¿¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï¹â¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢Ëöß·¤Ï¡ÖÃæÅÓÈ¾Ã¼¤¸¤ã¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¤³¤ì¤¬¤Ç¤¤¿¤é£Á¤§¡ª£ç£ò£ï£õ£ð¤Î¥é¥¤¥Ö¤Î²ÄÇ½À¤¬¹¤¬¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Áð´Ö¤Ï¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¥Û¥ó¥Þ¤Ë°ì²ó¸«¤Æ¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£