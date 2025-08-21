オープンカンパニーに参加し、白バイにまたがる参加者＝４日、横浜市青葉区内

警察官採用試験の受験者が減少する中、神奈川県警が採用イベントを積極的に開催している。現役警察官が業務内容や魅力を伝えることで人材確保につなげる狙いがあり、県警は「『きつい』『厳しい』というイメージもあるが、人のためになっていると実感できる仕事。魅力を知ってもらう機会になれば」と期待する。

県警採用センターによると、受験者数は５０５２人だった２０１４年以降、減少しており、昨年は２７５５人とほぼ半減した。

減少傾向が続けば人材の質の低下にもつながりかねず、県警は就業経験者を対象とした採用枠を新設。さらに業務の魅力を志望者に直接伝えようと、オープンカンパニーに注力している。これまで各署で開催してきたが、今年は本部の各課も積極的に参加。開催回数は８月１８日時点で昨年の８０回を上回る８４回を数える。

今月４日には青葉署と県警刑事総務課が連携して開催し、志望者約２０人が捜査車両への乗車や災害時の救助用機材操作などを体験。翌５日には港北署で開催され、参加者は鑑識作業やサイバー捜査などに触れた。いずれも現役警察官と直接話す機会があり、やりがいや体験などについて尋ねる志望者の姿が見られた。