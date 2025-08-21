敵地ロッキーズ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は19日（日本時間20日）、敵地ロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場。第2打席で6試合ぶりとなる44号を放つなど5打数1安打2打点で、チームの11-4の勝利に貢献した。試合終了の瞬間にはナインと勝利を分かち合いつつ、投手の“準備”をしていたことが話題になっている。

2回に44号を放った大谷。試合終了すると、ハイタッチしてチームメートを労った。全員とやり終えるとクレイトン・カーショーとともに、おもむろにマウンドへ。そこで2人はプレートに足をかけ、1回ずつシャドーピッチングを披露した。その後、ベンチに戻り再び同僚とハイタッチをかわした。

BS-NHKの中継にも映っていた2人の行動。Xなどで拡散されると米ファンから様々なコメントが寄せられた。

「これこそが彼らが史上最高である理由だ。頑張って努力を続ける能力。勝利の後でさえも、更に向上したいと思っている」

「とても可愛い！ GOAT（史上最高）と将来のGOAT」

「私にはリーダーシップのように見える」

「僕の生涯お気に入りの2人が、これを続けてくれているのが嬉しい」

「これが2人のお決まりになってきているのが嬉しいよ」

大谷は20日（同21日）のロッキーズ戦で先発予定。日本人ファンからは「マウンドの感触を確かめて引き揚げる大谷さん 明日頑張って」とのコメントもあった。



（THE ANSWER編集部）