【GUのショートパンツ】が大人におすすめ！ おしゃれ店員はこう着る！「お手本コーデ」

今季は「短丈パンツ」が大ブーム！ とはいえ、ちょっぴり勇気がいる……という人は、まず【GU（ジーユー）】をチェックして。大人でも取り入れやすそうな商品が登場しています。今回は、そんなアイテムをセンスよく着こなすスタッフさんの「お手本コーデ」をご紹介。ショートパンツに苦手意識がある人も、今年こそ挑戦したくなるかも。

膝が隠れるので安心感あり！ ジレでカッコよく着こなして

こちらのパンツは膝が隠れそうな丈感なので、短めボトムスに抵抗がある大人でも品よく取り入れられそうなのが魅力。白トップスとジレを合わせたモノトーンスタイルで、きれいめな雰囲気に仕上げています。足元は華奢なストラップサンダルで抜けをつくり、夏らしい軽さもプラス。オフィスカジュアルにも使えそうな、大人のショートパンツコーデです。

すっきりAラインできれい見え！ スウェット合わせで秋まで楽しめそう

スタッフさんが「センタープレスとAラインシルエットですっきりしたシルエットで着用していただけます」と紹介するバミューダパンツ。膝が隠れそうな長め丈と程よいボリューム感で、大人でも取り入れやすい一本です。スウェットトップスやソックス合わせなら、夏だけでなく秋口まで活躍しそう。黒トップスと小物でまとめて、引き締まったモードな雰囲気に仕上げています。

シックなチェック柄も！ シャツ & パンプスできれいめに

スタッフさんが「ハーフパンツでも落ち着いた印象」と太鼓判を押す一着は、オフィススタイルにも重宝しそう。チェック柄 × 膝が隠れそうな丈感なので、品の良さをキープできそうです。白シャツをラフにインし、ブラックのパンプスで引き締めれば、通勤にもOKなきれいめスタイルに。トレンドをうまく取り入れた、好印象な大人コーデが楽しめそうです。

ビスチェ合わせで今っぽさを加速！ ソックス使いも要チェック

かっちり感と遊び心、どっちも欲しい日にぴったりなのが、このグレーのチェック柄バミューダパンツ。膝が隠れそうな丈感と細かな柄で落ち着きがありつつ、ビスチェ × Tシャツのレイヤードでより今っぽい装いに更新。足元はソックスとボリュームシューズで、肌見せの分量を控えめに調節するのも、大人におすすめの着こなし術です。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K