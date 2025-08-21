「また日本、日本、日本だ！」プレミアで鮮烈デビューの26歳日本代表に韓国メディアが驚嘆！「日本人MFの黄金時代が到来した」
初戦のパフォーマンスが反響を呼んでいる。
プレミアリーグに昇格したリーズは８月18日に開催されたプレミアリーグの開幕節でエバートンとホームで対戦し、１−０で勝利を収めた。
４−３−３の右インサイドハーフで先発し、プレミアリーグデビューを飾った田中碧は攻守に躍動。驚異的な運動量でプレスを掛け、ボールを奪うと、カウンターの起点となった。猛チャージで、決勝点となったPKの獲得にも貢献している。
ファン投票で決定するプレーヤー・オブ・ザ・マッチにも輝く圧倒的なパフォーマンスを披露した26歳は20日、昨シーズンのチャンピオンシップ（２部）のベスト11にも選出された。
この日本代表MFの活躍ぶりに驚嘆したのが、韓国のメディアだ。「また日本、日本、日本！今度はプレミアリーグだ。日本人MFがPFA年間最優秀チームに選出。プレミアリーグデビュー戦で『傑出した選手』と称賛された」と見出しを打ち、「日本人MFの黄金時代が到来した。プレミアリーグで注目を集める選手が現れたのだ」と報じた。
同メディアは「田中の活躍は日本代表にとっても大きな力となっている」とし、こう続けている。
「近年、ヨーロッパの主要リーグでプレーする選手の数は着実に増加し、５大リーグでプレーする選手の数も大幅に増加した。中盤もより強固なものになった。タナカの活躍により、日本代表は遠藤航（リバプール）、佐野海舟（マインツ）、守田英正（スポルティング）、旗手怜央（セルティック）といった選手とともに、才能豊かなMFの層がさらに厚くなった」
日本人MFの充実ぶりに驚きを隠しきれないようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「大衝撃だ！」「密告したのは日本人ではなく韓国人だった」元バルサの“韓国のメッシ”、久保建英も受けた出場停止処分に新事実！韓メディアは唖然＆悲嘆
プレミアリーグに昇格したリーズは８月18日に開催されたプレミアリーグの開幕節でエバートンとホームで対戦し、１−０で勝利を収めた。
４−３−３の右インサイドハーフで先発し、プレミアリーグデビューを飾った田中碧は攻守に躍動。驚異的な運動量でプレスを掛け、ボールを奪うと、カウンターの起点となった。猛チャージで、決勝点となったPKの獲得にも貢献している。
この日本代表MFの活躍ぶりに驚嘆したのが、韓国のメディアだ。「また日本、日本、日本！今度はプレミアリーグだ。日本人MFがPFA年間最優秀チームに選出。プレミアリーグデビュー戦で『傑出した選手』と称賛された」と見出しを打ち、「日本人MFの黄金時代が到来した。プレミアリーグで注目を集める選手が現れたのだ」と報じた。
同メディアは「田中の活躍は日本代表にとっても大きな力となっている」とし、こう続けている。
「近年、ヨーロッパの主要リーグでプレーする選手の数は着実に増加し、５大リーグでプレーする選手の数も大幅に増加した。中盤もより強固なものになった。タナカの活躍により、日本代表は遠藤航（リバプール）、佐野海舟（マインツ）、守田英正（スポルティング）、旗手怜央（セルティック）といった選手とともに、才能豊かなMFの層がさらに厚くなった」
日本人MFの充実ぶりに驚きを隠しきれないようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「大衝撃だ！」「密告したのは日本人ではなく韓国人だった」元バルサの“韓国のメッシ”、久保建英も受けた出場停止処分に新事実！韓メディアは唖然＆悲嘆