「なんて美しいんだ！」キングカズ一家の“揃い踏み最新４ショット”が287万フォロワーに大反響！「りさ子さん、変わらず素敵です」「ほんと仲良いんだなぁ」
格闘家の三浦孝太が８月20日までに公式インスタグラムを更新し、家族４人揃い踏みのレアショットを掲載した。
もちろん父は元日本代表FWの“キングカズ”こと三浦知良で、母はモデルの三浦りさ子さん。孝太は「Family Time」と題して、兄で俳優の三浦獠太さん、そして愛犬を含めた全員でレストランのオープンテラスに陣取り、笑顔を浮かべる貴重な写真を紹介している。
りさ子さんは手に大きな花束を抱え、Ｔシャツにジャケットとラフなスタイルのキングカズが穏やかな表情で並び、ゴージャスな雰囲気を醸し出している。次男・孝太のインスタはおよそ287万フォロワーを抱える大人気で、小野伸二氏や長友佑都も今回の投稿に「いいね！」をプッシュして反応している。
さらにコメント欄には日本語や英語のほか、さまざまな言語で1500件を超えるメッセージが殺到。世界のフォロワーからは「なんて美しいファミリーなんだ」「ほんと仲良いんだなぁ」「りさ子さん、変わらず素敵です！」「お母さん綺麗だな！」「美男美女な両親だね」「最高のムードが伝わってくるよ」「みんなが輝いてる」「ファッショナブルでクールだ」などなど、称える声が後を絶たない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
