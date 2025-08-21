ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は小幅安 シカゴ日経平均先物は４万２７９５円
NY株式20日（NY時間15:03）（日本時間04:03）
ダウ平均 44916.03（-6.24 -0.01%）
ナスダック 21104.53（-210.42 -0.99%）
CME日経平均先物 42795（大証終比：-125 -0.29%）
欧州株式20日終値
英FT100 9288.14（+98.92 +1.08%）
独DAX 24276.97（-146.10 -0.60%）
仏CAC40 7973.03（-6.05 -0.08%）
米国債利回り
2年債 3.739（-0.009）
10年債 4.293（-0.014）
30年債 4.901（-0.007）
期待インフレ率 2.355（-0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.717（-0.033）
英 国 4.672（-0.068）
カナダ 3.444（-0.002）
豪 州 4.297（-0.030）
日 本 1.604（+0.008）
NY原油先物9 月限（WTI）
1バレル＝63.21（+0.86 +1.38%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3389.00（+30.30 +0.90%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝113582.81（+29.09 +0.03%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1672万8476（+4284 +0.03%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
