ＮＹ時間の終盤に入ってドル円は１４７円台前半での推移となっている。きょうも為替市場は今週のジャクソンホールでのＦＲＢのシンポジウム待ちの状況の中、方向感のない展開となっている。それでもドル円は緩やかな売りに押され、一時１４６円台に下落する場面も見られた。



米国債利回りが低下していることもドル円を圧迫。トランプ大統領が同盟者である米連邦住宅金融局（ＦＨＦＡ）のパルテ長官がクック理事を住宅ローン詐欺で告発したことを受け、トランプ大統領が同理事の辞任を要求した。



これはＦＲＢに対するトランプ大統領の批判の新たな一章となっている。トランプ大統領は「インフレは存在しない。パウエル議長の利下げが遅すぎる」と再び投稿。



ただ、短期金融市場では来月のＦＲＢの利下げ確率を８０％程度で織り込んでいるが、エコノミストからは懐疑的な声も聞かれる。



USD/JPY 147.28 EUR/USD 1.1656 GBP/USD 1.3454



