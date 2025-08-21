ボートレース下関のミッドナイトボートレース6th「公営レーシングプレス杯」が、21日に開幕する。初日メインは12Rドリーム戦だ。

原田が逃げる。伸びてきそうな選手は不在でインから有利に運ぶ。上野、椎名のセンター両者が相手。白神の切り込みに警戒したい。近況好調な前田はエンジン素性も悪くなく、大外でも強襲は怖い。

＜1＞原田篤志 そのまま行ったけど、自分の感じとは何か違う。ペラは叩く。悪くはないですよ。

＜2＞杉山貴博 最近は調子が良くないので、本体がいいのか悪いのか分からない。班では変わらなかった。振り込んだりしていたのでペラは叩く。

＜3＞上野真之介 重たいのにスカっていた。間違いの方が多い感じ。時間がなさ過ぎて何もできなかったので、今からですね。

＜4＞椎名豊 班では一緒かな。もらった時は凄く回っていたので抑えたけど鈍く感じた。足は普通くらい。

＜5＞白神優 下がることもないし、良さそうでもなく普通くらい。起こしとかは気にならなかった。こんなものかなという感じ。

＜6＞前田滉 もらった時は回っていなくて足になっていなかったのでペラは叩いた。それでも評判ほどではなくて普通くらい。