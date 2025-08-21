ボートレース芦屋の「オール九州選抜戦」は5日目10〜12Rで準優勝戦が行われ、きょう21日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。

松村がV最短だ。5日目の準優11Rも逃げて、4日目から4連勝での勝ち上がり。舟足も強力で、最後もビシッとスタートを踏み込んでの速攻へ。相手は瓜生。差し、捲りの両面策で逆転Vを狙う。大外枠で無印もデビュー初Vを狙う安河内が高配当の使者となるか。

＜1＞松村敏 回転調整をして行ったけど、少しスカっていた。それでもグリップ感はマシになって、足も全体的に上位。ペラでしっかり回転を合わせて、しっかりスタートを行きたい。

＜2＞瓜生正義 特別伸びていくことはないけど、バランスが取れて全体的に上位。ターンの部分は準優が一番感触が良かったし、不満な部分がない。

＜3＞篠崎仁志 4、5日目と回転がズレてきた。足は普通だけど、乗りづらくなってきている。ペラを叩くか、リングを換えるかも。スタートは風を読んで、しっかり行けている。

＜4＞江夏満 準優は大外し。ピット離れで異常回転が入るし、ターンも乗りづらい。比較では悪い足ではないと思うけど、バチッと出し切れていない。しっかり合わせていきたい。

＜5＞池永太 ピット離れと起こしがやばかった。でも、回転の問題なので合わせていく。足自体は日に日に良くなって、全体的に中堅上位はある。手前さえ合えばスタートは大丈夫。

＜6＞安河内鈴之介 若干伸びの方がいいけど、4日目にペラを叩いてから出足、回り足の上積みもできている。好バランスで、優勝戦に入っても足負けはない。