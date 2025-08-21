「レース後の選手から湯気が出ている」。17日まで函館で行われたオールスター競輪のメインアンバサダーを務めた元TOKIOの松岡昌宏が、トークショーで口にしたひと言。そのままの意味で汗が水蒸気と化していると表現したのだろう。ただ、個人的には“闘志”の比喩にも感じた。そんな闘志をむき出しに北の大地で大暴れしたのが鈴木玄人（29＝東京・117期）だった。

G1初出場となったオールスターで3、2、2、準決勝6、1。持ち前の縦横無尽な走りで準決まで勝ち上がり、最終日は真杉匠の番手で仕事をして見事なチョイ差し。全国に名前を売った。ただ、本人は納得せず。「今回はラッキーボーイだった。実力で安定して勝ち上がれるように練習します」とさらに闘志をたぎらせる。

“最強の自在選手”へ。強さの礎には己を貫く気持ちと、地道な積み重ねがある。昨年のF1戦、タテヨコナナメに走って1着をゲットした。するとレース後に実績ある中堅選手に「落としてもいいと思って走っているならやめた方がいい」とかなりの迫力で注意を受けた。ただ、ひるむことはない。「それはないです。そう思って走ったことは絶対にありません」とキッパリ。己の戦法に絶対的な信念を持ち、貫こうとする強さを感じた。

闘志をたぎらせながらも努力は地道。デビュー6年目でここまで成長した理由を聞くと「練習してノートを取っての日々の繰り返しをしているだけで、時間と運が解決してくれた」と淡々。養成所から毎日、練習内容や反省をメモ。そのノートは20冊を超えた。大味なレースとは裏腹に、自分を振り返り、反復、そして継続する。マメな積み重ねも強さの秘訣（ひけつ）である。

来月は2度目のビッグとなる共同通信社杯（福井・9月12〜15日）が控える。意気込みを尋ねると「仕上げます！」と力を込めた。一本芯が通った男。オールスター以上の“たぎった”レースを見せてくれるだろう。（渡辺 雄人）

◇渡辺 雄人（わたなべ・ゆうと）1995年（平7）6月10日生まれ、東京都出身の30歳。法大卒。18年4月入社、20年1月からレース部・競輪担当。22年は中央競馬との二刀流に挑戦。23年から再び競輪一本に。愛犬の名前は「ジャン」。