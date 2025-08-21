◇明治安田J1第30節 町田3ー1G大阪（2025年8月20日 Gスタ）

明治安田J1リーグは2試合が行われ、町田はG大阪に3―1で快勝し連勝をクラブ記録の8に伸ばした。1―0の後半16分に6戦ぶりの失点を喫し、J1記録となる29年ぶりの6試合連続完封勝利を逃したが、1―1の後半33分にDF林幸多郎（24）が決勝点。暫定ながら4月以来の首位に立った。神戸は広島に1―0で競り勝ち、町田と勝ち点49で並び、得失点差で同2位に浮上した。

町田は久々の失点にも動じなかった。自慢の守備が6月21日の鹿島戦以来、6試合ぶりに失点。それでもGK谷が好セーブで追加点を許さず、再び守りからリズムをつくると、後半33分に林が値千金の決勝弾。先制点を決めたDF昌子は「今の自分たちは失点してもブレない強さを見せないといけなかった」と胸を張った。

求められる守備基準が高く、黒田監督は「途中加入してパッとできるかと言うと、なかなか難しいところもあるくらい細かい」と言う。その規律や強度で構築された鉄壁の守備が好調の要因だ。29年ぶりの記録達成は逃したが、「失点ゼロでいきたかったけど次の反省材料につなげたい」と指揮官。カテナチオならぬ、屈強な「ゼルナチオ」が、これからも連勝街道を守り抜く。