男子フィギュア界に届いた一報が反響

フィギュアスケート界を賑わせる電撃ニュースに歓喜の声が広がった。カナダ・スケート協会は現地19日、フィギュアスケート男子のキーガン・メッシングが現役復帰すると発表。日本時間20日未明に駆け巡った一報に、ネット上の日本人ファンからは驚きの声が続々と寄せられた。

33歳のメッシングは冬季五輪に平昌（18年）、北京（22年）の2度出場し、22-23シーズン後の現役引退を表明。23年に行われたカナダ選手権で2連覇を達成し、有終の美を飾った。引退後は、アイスショーなどで活躍してきた中、ミラノ・コルティナ五輪に向けて競技復帰を決意した。

カナダ・スケート協会公式サイトは、声明で「2度のカナダ選手権男子チャンピオンに輝いたキーガン・メッシングが、競技フィギュアスケートへの復帰を発表した。地元アラスカのアンカレッジでトレーニングを積んだ彼は、長年のコーチであるラルフ・ブルクハルト氏の指導のもと、2025-26年のオリンピックシーズンに出場する予定」と発表している。

声明ではメッシング本人のコメントも紹介。競技復帰に至った経緯は、今年4月に日本で行われた「スターズ・オン・アイス」だったと明かされ、「私は練習を重ね、ジャンプを取り戻し、トレーニングへの情熱を再び見つけました。今の私の目標は引退した時よりも強くなり、オリンピックチームの座を確保することです」と、意欲を示している。

電撃ニュースが世界を駆け巡り、ネット上では歓喜の声が続々。日本人ファンからも「マジか!?」「これは嬉しい！ 朝から泣きそうになりました」「思わず声出た」「トレンドの『キーガン復帰』で変な声出た！！！」といった反応が上がっていた。

カナダ・スケート協会によると、メッシングは8月にオンタリオ州ミシサガで開催されるカナダチームのキャンプに参加。国内大会の予選や国際大会への出場の可能性について評価される予定だという。



（THE ANSWER編集部）