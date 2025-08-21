◆米大リーグ レッドソックス３―４オリオールズ（１９日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）

オリオールズ・菅野智之投手（３５）が１９日（日本時間２０日）、敵地・Ｒソックス戦に先発し５回５安打１失点（自責０）と好投。救援陣が９回に追いつかれ１１勝目を逃したが、メジャー初対戦の吉田を圧倒。巨人時代は１８年の交流戦で２安打１打点を許したが、２打席連続で空振り三振に仕留め「本当にやりたいことができていると思う」とうなずいた。

日米通算３００登板の節目で初体験もあった。３回２死二、三塁。三塁走者に揺さぶられ、ストーリーへの２球目を投じる前。プレートを外しけん制のそぶりを見せたところで日米初のボークが宣告された。ＭＬＢでは２３年から、けん制に回数制限が設けられた。１人の打席でけん制を含めてプレートを外す行為は１打席につき２度まで。３度目はアウトにしなければならず、当該プレーが３度目と見なされた。「何で今のでボーク取られるの？ って感じでした。ルールは知ってたんですけど、あれが３回目というのを忘れてました」と苦笑い。ただ追加点は与えなかった。

シーズン５度目の無四球試合は１８年の４度を上回り自己最多。正捕手・ラッチマンの出場回避という危機も乗り越え、防御率も６月以来の３点台（３・９７）とした。８月は４試合で同２・０１と好調をキープしている。